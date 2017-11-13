Черчесов сравнил сборную Испании и Аргентины

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил скорость игры у Испании. По мнению специалиста, по данному показателю ближайший соперник национальной команды по товарищескому матчу превосходит Аргентину, которой российская сборная проиграла 0:1.

«В чем разница между Аргентиной и Испанией? Испанцы так же держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить», – сказал Черчесов.

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Матч Россия – Испания пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

