Моуринью хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «РБ Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг может перейти в «Манчестер Юнайтед». В услугах 26-летнего шведа лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который просмотрел игрока в отборочном матче к ЧМ-2018 против сборной Италии (1:0).

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро. Действующее соглашение хавбека с немецким клубом рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Форсберг провел за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге семь матчей, в которых отдал две результативные передачи.