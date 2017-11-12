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  • Руководитель «Вест Хэма»: «Билич очень честный и интеллигентный человек. Увольнять его было непросто»

Руководитель «Вест Хэма»: «Билич очень честный и интеллигентный человек. Увольнять его было непросто»

12 ноября 2017, 11:26
3

Вице-председатель совета директоров английского «Вест Хэма» Каррен Брэди дала характеристику бывшему главному тренеру команды Славену Биличу. По словам функционера, уволить хорвата было непросто.

«Славен очень честный и интеллигентный человек, который был предан «Вест Хэму». Увольнять такого порядочного работника было непросто. На совете директоров мы пришли к выводу, что это решение было одним из сложнейших за последние 25 лет», – сказала Брэди.

Сейчас «молотобойцев» тренирует Дэвид Мойес.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Билич Славен
Комментарии (3)
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Manba
1510483221
Дэвид Мойес, неразучился тренировать. После Эвертона нигде вроде лучик надежды, не замечал. Но удачи ему. Молотобойцы вообще не похожи На "МОЛОТ БОЙЦА".
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siparka-05
1510486355
Видно по Биличу ,поэтому его так долго не решались уволить даже после стольких поражений
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MrVanes-Zenit
1510494534
Да и сам Билич воспринял увольнение с пониманием
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