Руководитель «Вест Хэма»: «Билич очень честный и интеллигентный человек. Увольнять его было непросто»

Вице-председатель совета директоров английского «Вест Хэма» Каррен Брэди дала характеристику бывшему главному тренеру команды Славену Биличу. По словам функционера, уволить хорвата было непросто.

«Славен очень честный и интеллигентный человек, который был предан «Вест Хэму». Увольнять такого порядочного работника было непросто. На совете директоров мы пришли к выводу, что это решение было одним из сложнейших за последние 25 лет», – сказала Брэди.

Сейчас «молотобойцев» тренирует Дэвид Мойес.