Рейнгольд – об игре сборной: «Более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие?»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (1:0). По словам Рейнгольда, команда Станислава Черчесова бездарно провела эту встречу.

«Мое мнение однозначное – бездарно играли две команды. Другого сказать не могу. Имела преимущество сборная Аргентины, которая, честно говоря, меня, конечно, удивила. Абсолютно ничего не показала, но этого стоило ожидать, потому что никто в товарищеской встрече рисковать здоровьем не будет. Но наши футболисты меня просто удивили, я вам серьезно говорю.

Ребята, вы вышли на футбольное поле, ну покажите хоть кто-нибудь свои личные качества: обводку, скорость, дриблинг, удары по воротам. Хоть что-нибудь покажите, нельзя же, в конце концов, так бездарно провести игру. За весь матч только Денис Глушаков ударил два раза по воротам – это разве футбол? Ради этого более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие? То, что я вижу, то я и говорю. Бездарно играла наша сборная, хотя счет по игре – 0:0. При всем преимуществе аргентинцев, если суммировать, то счет должен быть 0:0, потому что гол был забит из офсайда – тут судьи проспали», – заявил Рейнгольд.