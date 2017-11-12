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  • Рейнгольд – об игре сборной: «Более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие?»

Рейнгольд – об игре сборной: «Более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие?»

12 ноября 2017, 07:27
32

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Аргентиной (1:0). По словам Рейнгольда, команда Станислава Черчесова бездарно провела эту встречу.

«Мое мнение однозначное – бездарно играли две команды. Другого сказать не могу. Имела преимущество сборная Аргентины, которая, честно говоря, меня, конечно, удивила. Абсолютно ничего не показала, но этого стоило ожидать, потому что никто в товарищеской встрече рисковать здоровьем не будет. Но наши футболисты меня просто удивили, я вам серьезно говорю.

Ребята, вы вышли на футбольное поле, ну покажите хоть кто-нибудь свои личные качества: обводку, скорость, дриблинг, удары по воротам. Хоть что-нибудь покажите, нельзя же, в конце концов, так бездарно провести игру. За весь матч только Денис Глушаков ударил два раза по воротам – это разве футбол? Ради этого более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие? То, что я вижу, то я и говорю. Бездарно играла наша сборная, хотя счет по игре – 0:0. При всем преимуществе аргентинцев, если суммировать, то счет должен быть 0:0, потому что гол был забит из офсайда – тут судьи проспали», – заявил Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Товарищеские матчи Россия Аргентина Рейнгольд Валерий
Комментарии (32)
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serppion
1510462042
Дурак ты, бывший футболист. Разница в уровне команд была как у стаи волков с отарой баранов. А ты даже не прочувствовал. Волки были сыты, особо не упирались. Того, что они показали, хватило предостаточно.
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oyabun
1510463448
Наша сборная выступила на своем обычном уровне. А что, кто то реально ждал что наши футболисты обыграют аргентинцев?!
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Евгений П
1510463993
Этот дед бывает когда-нибудь добрым?))
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Benifacto
1510465063
Лучший в матче только Акинфеев, да он единственный кто у нас играет что уж там говорить...
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VIPded
1510467146
Игорь только и потрудился...
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InterMilLano1908
1510468751
А чего ожидали? Уровень сборной 68ое место в рейтинге ФИФА.Это тоже самое что , если бы Япония бы говорила мол как так мы проиграли Бразильцам 3-1. Просто нужно уже принять уровень сборной и понимать что ничего от нее ждать уже нельзя...
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Сильвербой
1510472325
АУ, Рейнгольд!!!, 64-я команда рейтинга противостояла Аргентине!!!, чего вы от них хотите????? Чего вы хотите добиться на ЧМ-2018??? Кроме очередного провала ничего не дождетесь!!! Неужели это так трудно понять! Уровень наших футболистов никакущий, как и уровень тренеров, зато зарплаты и "тепличные" условия соответствуют их высокомерию!!!
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eriquexruots
1510473729
70 тысяч пришли посмотреть на Месси и Дибалу. Думаю, не разочаровались, на поле они были
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Smoking_dog
1510474038
Нужнл 100 лямов не в халков и витселей вкладывать.а в детей,инвентарь,зарплату детских тренеров.детских лиг и соревнований.И тогда лет через 15-20 хоть что то изменится в нашем футболе
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OfaZavr
1510478826
да ладно что уж так прям безобразная, нормальная игра на своем уровне.
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