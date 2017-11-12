Месси: «Мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться в сборную»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем решении вернуться в национальную команду.

«Решение об уходе я принял сгоряча, и мне потом было стыдно говорить, что я хочу вернуться.

Но Эдгардо Бауса (тренер сборной Аргентины в 2016 году — прим. ред.) и партнеры по сборной сделали все возможное, чтобы мне было проще вернуться», — сказал Месси.

Игрок объявил о завершении международной карьеры летом 2016 года после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки. Позже Месси вернулся в национальную команду.