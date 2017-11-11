Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко извинился перед болельщиками за неудобства после матча Россия – Аргентина 

Мутко извинился перед болельщиками за неудобства после матча Россия – Аргентина 

11 ноября 2017, 23:46
11

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко извинился перед болельщиками за неудобства на матче РоссияАргентина (0:1) и пообещал изучить их отзывы об инфраструктуре стадиона.

«Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи.

Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами «Лужники», но будем помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды.

Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех», — сказал Мутко.

Напомним, что болельщики не могли попасть к остановкам общественного транспорта после окончания матча.

Источник: ТАСС
Товарищеские матчи Россия Аргентина Мутко Виталий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1510433705
Неужто на Лужниках опять нет работающих туалетов?..Или машины пришлось ставить в три яруса?
Ответить
777+
1510434819
Этот Му.... издевается! Будто стадион построен на новом месте.... Или он забыл, что здесь произошла трагедия, когда устроили искусственный затор и другие безобразия,когда собирается большое количество народа ? Станции метро и остановки наземного общественного транспорта на своем месте, пассажиропоток известен - зачем бардак устраивать? На открытии ЧМ так же будет? ПОЗОРИЩЕ!!! Мутко и Медведева в толпу к людям, путь бы проветрились пару часов на свежем воздухе.....
Ответить
ArReal
1510437677
Лучше бы он извинился за такого тренера!)))
Ответить
GoLenaStop
1510438759
Вагончик тронется , перрон останется. КАК миллиарды наших копеек, потраченные на весь этот бред, помогут НАШИМ детям НАШЕЙ страны жить и радоваться такому спортивному празднику каждый день? Хватит воровать, подонки ! Хватит списывать всёна хреновую погоду и плохую почву! Гниль...воры. ****...ло!
Ответить
Axe111
1510439330
Да да, харю наел мудко сраный
Ответить
BlackMurder
1510449112
Главе что мудко и медвед вовремя свалили
Ответить
Полная Канистра
1510456760
насрал смылся потом извинился
Ответить
alex1951
1510462388
Пусть на магнитофон запишет. Ему не раз еще придется извиняться - язык сотрет. А тогда ему - жопа.Когда же тогда с английским быть:обещал в совершенстве изучить...
Ответить
VIKZH
1510466471
чистый мудако
Ответить
shahor
1510468067
Вывод такой!!!Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!! АВТОР ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ.
Ответить
Главные новости
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Все новости
Все новости
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
21:47
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
20
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
3
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+