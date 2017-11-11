Мутко извинился перед болельщиками за неудобства после матча Россия – Аргентина 

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко извинился перед болельщиками за неудобства на матче Россия – Аргентина (0:1) и пообещал изучить их отзывы об инфраструктуре стадиона.

«Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи.

Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами «Лужники», но будем помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды.

Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех», — сказал Мутко.

Напомним, что болельщики не могли попасть к остановкам общественного транспорта после окончания матча.