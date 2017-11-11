Глушаков догнал Аленичева и Смертина и обошел Денисова по числу матчей за сборную России

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, вышедший сегодня в стартовом составе сборной России на товарищеский поединок с Аргентиной, проводит свой 55-й матч в составе национальной команды.

Таким образом, 30-летний игрок сравнялся по этому показателю с хавбеками Виктором Колотовым, Дмитрием Аленичевым и Алексеем Смертиным, а также обошел нападающего Игоря Нетто и действующего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

Дебют Глушакова за сборную России состоялся 29 марта 2011 года в товарищеской встрече с Катаром (1:1). Футболист является участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, в также чемпионата мира-2014.