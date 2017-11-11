Созин назвал Дзагоева, Головина, Кузяева и Миранчука игроками европейского уровня

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение относительно состава сборной России, которой сегодня в товарищеском матче предстоит сыграть с Аргентиной.

По словам эксперта, собрать оптимальный состав футболистов тренерскому штабу национальной команды мешают травмы.

«Из каких игроков состоит сборная? На мой взгляд, из лидеров своих клубов, которые имеют российский паспорт. Ключевое слово – «лидеры». Думаю, такие игроки у нас есть: Алан Дзагоев, Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Игорь Акинфеев. Это тот костяк сборной, который и должен быть основным на чемпионате мира. Но меня очень огорчает, что Станиславу Черчесову даже на один матч не удается собрать их всех вместе. Травмы выбивают этих игроков ровно перед перерывом на сборные.

Все говорят, что центр поля – наше самое слабое звено. Что в сборной нет игроков, которые могут доставить мяч вперед, что не хватает креативных игроков, которых мало во всем мире. Но давайте посмотрим правде в глаза – те же Дзагоев, Миранчук, Головин и Кузяев на сегодня футболисты европейского уровня. То есть проблема, как доставить мяч вперед до Федора Смолова и Александра Кокорина, может быть решена, если эти игроки будут в составе. То, что Черчесов не может собрать оптимальные состав, это проблема.

Хотя надо обязательно уточнить, что такое оптимальный состав – в стране миллионы любителей футбола, и у каждого он свой. И у Черчесова он может быть другим. Но то, что не будет Головина и Кузяева – это потеря.

Из положительного на сегодня то, что наша команда в течение недели сыграет на двух шикарных стадионах в присутствии более 70 тыс. зрителей. На матч с Аргентиной идут все – это говорит, что интерес к сборной сейчас есть. Инфраструктура готова. Соперники самые топовые. Мы находимся на пороге чемпионата мира. Хотелось бы, чтобы ребята вышли на поле и не испугались переполненных трибун. Пусть поддержка болельщиков станет для них 12-м игроком на поле», – сказал Созин.

Матч Россия – Аргентина состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.