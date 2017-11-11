Бубнов: «В дальнейшем Вернблума будут удалять за такое поведение»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о поведении полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

Напомним, что в матче против «Локомотива» (2:2) шведский хавбек ударил локтем Игоря Денисова, однако не получил за этот инцидент красной карточки.

«Вернблум ведет себя агрессивно по отношению к судьям. Он не только хватает их за руки, но и оскорбляет, что видно по мимике лица. Поэтому российским судьям пора более жестко на это реагировать, потому что подобное поведение неприемлемо ни в английской Премьер-лиге, ни в международных матчах. Кстати, Понтус в международных играх ведет себя более корректно.

Судя по всему, судьи боятся жестко наказывать ведущих игроков российских топ-клубов и попустительство приводит к такому поведению. Но, думаю, ситуация изменится и в дальнейшем поведение Вернблума будет приводить к желтым и красным карточкам. Хотя он и так желтые карточки получает практически в каждой игре», – заявил Бубнов на своем официальном канале в YouTube.