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  • Бубнов: «В дальнейшем Вернблума будут удалять за такое поведение»

Бубнов: «В дальнейшем Вернблума будут удалять за такое поведение»

11 ноября 2017, 07:51
12

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о поведении полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

Напомним, что в матче против «Локомотива» (2:2) шведский хавбек ударил локтем Игоря Денисова, однако не получил за этот инцидент красной карточки.

«Вернблум ведет себя агрессивно по отношению к судьям. Он не только хватает их за руки, но и оскорбляет, что видно по мимике лица. Поэтому российским судьям пора более жестко на это реагировать, потому что подобное поведение неприемлемо ни в английской Премьер-лиге, ни в международных матчах. Кстати, Понтус в международных играх ведет себя более корректно.

Судя по всему, судьи боятся жестко наказывать ведущих игроков российских топ-клубов и попустительство приводит к такому поведению. Но, думаю, ситуация изменится и в дальнейшем поведение Вернблума будет приводить к желтым и красным карточкам. Хотя он и так желтые карточки получает практически в каждой игре», – заявил Бубнов на своем официальном канале в YouTube.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Бубнов Александр
Комментарии (12)
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leonard1984
1510377575
Тоже считаю, что надо закрывать эту тему. Все эксперты высказались, КДК принял решение.
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Эмом
1510378929
100 раз видел как ругается на судей тот же Дзюба при чем судьи видят этого, но никаких наказаний почему то не было
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portero
1510383446
кто же его удалять будет? он же за цска играет....
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paracetamol
1510385677
Ты так думаешь, Бу-бу? А по-моему, ничего не случится, еще наши судейки и в зад его поцалуют.
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Полная Канистра
1510393191
теперь он аккуратно будет вести себя прочтя все свои выходки на поле
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