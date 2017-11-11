Товарищеский матч. Англия и Германия впервые с 1982 года не забили друг другу голов

Состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Германии. На протяжении всех девяносто с лишним минут на «Уэмбли» не было забито ни одного гола.

Последний раз безголевая ничья между этими командами случилась в 1982 году.

Товарищеский матч

Англия – Германия – 0:0 Текстовая трансляция

Англия: Пикфорд, Триппьер (Уокер, 72), Роуз (Бертранд, 71), Джонс (Гомес, 25), Стоунс, Магуайр, Ливермор (Корк, 86), Дайер, Варди, Лофтус-Чик, Абрахам (Рэшфорд, 60).

Германия: Тер Стеген, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Озил, Гюндоган (Руди, 86), Киммих, Хальстенберг, Дракслер (Джан, 67), Сане, Вернер (Вагнер, 73).

Предупреждения: Гомес, 45+1; Ливермор, 59 – нет.