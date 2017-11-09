В Англии найдена надпись LFC размером с «Энфилд»

На полях Шорпшира (Англия) была найдена надпись LFC (аббревиатура «Ливерпуля»).

Каждая буква занимает около 90 метров, а вся надпись занимает площадь, сравнимую с площадью «Энфилда» (домашний стадион клуба — прим. ред).

«Может быть, в этом районе живет болельщик «Эвертона», у которого спальня с видом на этот холм и друг-фанат «Ливерпуля» с замечательным чувством юмора!

Это один из самых необычных способов выразить команде поддержку, которую я когда-либо видел! Мне кажется, можно спокойно исключить причастность к этому пришельцев», — сказал картограф Дэнни Хайман.