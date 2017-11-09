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  • Зобнин: «Когда я буду играть в «Барселоне», Месси уже закончит с футболом»

Зобнин: «Когда я буду играть в «Барселоне», Месси уже закончит с футболом»

9 ноября 2017, 19:35
8

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в предверии товарищеского матча со сборной Аргентины рассказал о шансах сыграть в одной команде с нападающим аргентинцев Лионелем Месси.

«Сыграю ли я с Месси в одной команде? Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю 30 лет, а мне — 23 года. К тому времени, когда я буду играть в «Барселоне», Месси уже закончит с футболом (смеется).

Все ребята у нас друг за друга, нет какого-то негатива. Сборная сильна именно коллективом. Все будут показывать свои лучшие качества, навыки.

Если команда хорошо выступит на чемпионате мира, то, конечно, есть большой шанс, что много футболистов уедут играть в Европу», — сказал Зобнин.

Матч Россия – Аргентина пройдет в субботу в Москве. Начала встречи в 16:30 по московскому времени.

Источник: 1tv.ru
Товарищеские матчи Россия Аргентина Месси Лионель Зобнин Роман
Комментарии (8)
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Italian_93
1510246492
Т.е. НИКОГДА или в FIFA, либо в PES у кого нибудь из геймеров
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OfaZavr
1510247323
правильно на такие вопросы с юмором ответил.
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acer2003
1510247602
Это он про Плэй Стэйшн ))?
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fanchik
1510250335
Зобнин получил серьезную травму в простой ситуации,еще одна такая травма и будет ли он играть в "Спартаке"возникнет вопрос.В 23 года Месси был одним из лучших в мире ,а кто такой Зобнин,можно в ответ ему только посмеяться.Будь скромней ,будут больше уважать
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Александр52
1510252686
Кто это такой Зомбинннн????
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мы_не_рабы
1510253712
Мне понятна эта шутка. Радует одно, что парень не зациклился на чемпионате России, а хочет в Европу. Только в лучших чемпионатах можно понять кто чего стоит. Молодец Роман !
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DOCTOR PENALTY
1510254473
Всё это излишнее внимание, пока незаслуженное, для Зобнина - испытание медными трубами. Многие этот звон не выдержали....
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АЛЕКС 58
1510260474
Мечтать не вредно!
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