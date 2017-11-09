Зобнин: «Когда я буду играть в «Барселоне», Месси уже закончит с футболом»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в предверии товарищеского матча со сборной Аргентины рассказал о шансах сыграть в одной команде с нападающим аргентинцев Лионелем Месси.

«Сыграю ли я с Месси в одной команде? Думаю, мы с ним никогда не будем играть в одной команде. Лионелю 30 лет, а мне — 23 года. К тому времени, когда я буду играть в «Барселоне», Месси уже закончит с футболом (смеется).

Все ребята у нас друг за друга, нет какого-то негатива. Сборная сильна именно коллективом. Все будут показывать свои лучшие качества, навыки.

Если команда хорошо выступит на чемпионате мира, то, конечно, есть большой шанс, что много футболистов уедут играть в Европу», — сказал Зобнин.

Матч Россия – Аргентина пройдет в субботу в Москве. Начала встречи в 16:30 по московскому времени.