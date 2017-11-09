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  • Ролан Гусев: «Вернблум никого не убил, поэтому не травите Понтуса»

Ролан Гусев: «Вернблум никого не убил, поэтому не травите Понтуса»

9 ноября 2017, 01:16
27

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев выразил свою позицию по поводу поведения хавбека армейцев Понтуса Вернблума в матче 16 тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2). Эксперт призывает не преувеличивать ситуацию.

– Справедливо ли сейчас СМИ и многие специалисты набросились на Вернблума после дерби с «Локомотивом»?

– Думаю, не надо нагнетать. Вернблум всегда играл довольно жестко. Сейчас просто пристальнее стали за ним следить.

– Ваш вердикт – «Не травите Понтуса»?

– Ну конечно! Он не такой игрок, который специально хочет сломать сопернику руку или ногу. Швед все прекрасно понимает и знает эту грань. Разве он кого-то убил? Подкаты выполняет достаточно чисто и качественно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (27)
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xakep01
1510181730
То есть чтобы вернблума удалить, он должен кого-то убить? Хм, прикольно
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Евгений П
1510182839
Пожалуйста,купите Ролану очки !..
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Superviser77
1510187744
Понтус играет в настоящий футбол, а нытикам пора в балет...
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Obojaemiy
1510197361
старый Конь защищает дикого коня.
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Axe111
1510205161
Он должен был убить что ли,че ты мелешь гусятина. Вернблум вообще оторванный на всю свою пустую головешку
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XaXatyn
1510205942
Если бы какой нибудь Тарасов заехал локтем в лицо Дзагоеву ! Гусев запел бы по другому !
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nemolod
1510210924
Понятно,когда игрок делает подкат и при этом у него может поехать нога не в ту сторону,из-за чего можно невольно нанести травму сопернику и получить за это желтую карточку и это будет все правильно! Но никто и никогда не согласится,когда соперника бьют в лицо и это уже не просто грубое нарушение правил,но и оскорбление и унижение своего коллеги по футбольному цеху! И если сам футболист не перестанет действовать подобными методами,то очень скоро и с ним начнут поступать подобным образом!
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CSKA №1
1510212514
Да че все пристали к Понтусу!!!Ну судья удалил бы и че?Один фиг Лохомоты не выиграли бы потому,что они не могут выиграть что честно что в большинстве!!!ЦСКА-Чемпион!!!!!
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fanchik
1510213109
Окажись сам Гусев на месте игрока ,которому без причинно ударили в борьбе за мяч в челюсть локтем и не дай бог еще сломали(а это было близко к этому),наверное говорил по другому.Верблум "грязноватый" викинг в игре в низу ,но он поднял "свою грязь" до уровня лица , за это должно быть наказание и причем серьезное.
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Евгений Лесников
1510214536
Поощрение футбольного хамства на поле то же не красит "адвоката " Гусева.Я ничего не имею лично против Вернблума,но я своими глазами видел,как преступно жестко ударил локтем в(лицо) шею игроку Локомотива Понтус...И привычка орать на судей- вредная привычка...В ЛЧ он почему-то себе это не позволяет....как я заметил.
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