Ролан Гусев: «Вернблум никого не убил, поэтому не травите Понтуса»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев выразил свою позицию по поводу поведения хавбека армейцев Понтуса Вернблума в матче 16 тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2). Эксперт призывает не преувеличивать ситуацию.

– Справедливо ли сейчас СМИ и многие специалисты набросились на Вернблума после дерби с «Локомотивом»?

– Думаю, не надо нагнетать. Вернблум всегда играл довольно жестко. Сейчас просто пристальнее стали за ним следить.

– Ваш вердикт – «Не травите Понтуса»?

– Ну конечно! Он не такой игрок, который специально хочет сломать сопернику руку или ногу. Швед все прекрасно понимает и знает эту грань. Разве он кого-то убил? Подкаты выполняет достаточно чисто и качественно.