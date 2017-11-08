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При строительстве стадиона в Самаре пропало 2 миллиарда

8 ноября 2017, 21:04
72

Основной субподрядчик строительства стадиона к чемпионату мира-2018 в Самаре компания «Татдорстрой» подала иск о хищении 2 миллиардов рублей. Согласно ему, застройщик «Стальмонтаж-Электросталь» не отчитался о том, куда ушли эти деньги.

«Стальмонтаж-Электросталь» получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. «Татдорстрой» напрямую заплатил поставщику металлоконструкций, что подтверждают платежные документы.

Мы предполагаем, что компания «Стальмонтаж-Электросталь» специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе «Самара Арена», уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками», – сказали в пресс-службе ПСО «Казань».

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов
Комментарии (72)
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vladik12
1510164382
Все эти иски - фикция. Все лаве попилены между собой. Никто ни у кого не крал, а просто по законам жанра поделили. Ща устроят показной процесс, все успокоятся и забудут. А кто-то на эти лярды будет кутить.
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IVANRUS777
1510165419
Пока у нас можно будет просто обанкротить фирму и умыть руки этот п....ц будет продолжаться. У нас не законодательство, а просто скатерть-самобранка для жулья, у которых есть бабки и связи с чинушами. Внутренняя политика России скоро достигнет дна, но нам подкинут зрелищ в виде ЧМ2018, а вот на хлеб не надейтесь.
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STAFOR13
1510165437
Испарились... пускай проверяют их счета в банках и переводы, в руках эти *** столько бы не унесли, побоялись бы, что слили ифну... Люди на ипотеки пашут 20 лет, на обычную квартиру, а эти *** воруют уже по максимуму, такими темпами в стране может начаться такой беспредел, когда большинство в стране в областях пашет за 15 и то в лучшем случае, уже не будут терпеть такое скотское поведение и начнётся хаос...
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Gullit 76
1510165576
Цифры не сходятся,видимо 513 млн не деньги - решили их не учитывать.
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oyabun
1510170800
Господа простые граждане этой несчастной страны в которой если и воруют то миллиардами, прекратите возмущаться. Вы еще не поняли?! Все эти Олимпиады, стройки Суперстадионов и Чемпионаты мира у нас ТОЛЬКО для того и затеваются чтобы НАВОРОВАТЬ. Не для нас, не для обычных людей, а для них - чиновников высокого ранга. А нам просто пыль в глаза пускают, типа купите билет и посмотрите на все это "великолепие"..
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Правдоруб100
1510171730
За подобное надо РАССТРЕЛИВАТЬ, причём принародно с показом на 1 канале!!! Пока этого не будет, толку - НОЛЬ!!! НО... Стоит лишь одного негодяя расстрелять под телекамерами, для всех остальных, КАК БАБКА ПОШЕПЧЕТ!!! Так уж устроен русский народ....
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СОКОЛ САРАТОВ
1510175847
Всё воруют и воруют.Это Россия детка.
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erma
1510178545
Мне нравится слово "пропало". Это почти научный термин, типа " в ходе эксперимента часть вещества перешла в газообразное состояние, часть выпала в осадок, а часть пропала".
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Павел Буре
1510178652
это только 2 официально!!! А вот мне интересно в какую сторону смотрит В.Путин??? Стадион в Зенита теперь этот вот!!! Имеет ли предел человеческое воровство??? или Вован с ними вместе??
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la verdad
1510192439
Как же так?))) Строят друзья президента.... Не пропало, а ушло на карманные расходы.:)))
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