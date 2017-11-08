При строительстве стадиона в Самаре пропало 2 миллиарда

Основной субподрядчик строительства стадиона к чемпионату мира-2018 в Самаре компания «Татдорстрой» подала иск о хищении 2 миллиардов рублей. Согласно ему, застройщик «Стальмонтаж-Электросталь» не отчитался о том, куда ушли эти деньги.

«Стальмонтаж-Электросталь» получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. «Татдорстрой» напрямую заплатил поставщику металлоконструкций, что подтверждают платежные документы.

Мы предполагаем, что компания «Стальмонтаж-Электросталь» специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе «Самара Арена», уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками», – сказали в пресс-службе ПСО «Казань».

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.