«Луч-Энергия» получит нового спонсора

В руководстве Приморского края сообщили, что для «Луча-Энергии» найден новый спонсор. Для клуба планируется строительство стадиона, а перед командой будет ставиться задача выхода в РФПЛ.

«Нашли деньги на зарплаты и нашли спонсоров. Думаю, нужно вернуться в высшую лигу, а мы сделаем, что для этого нужно. Сделаем все, чтобы напрягов с деньгами не было.

Будем строить хороший стадион. Рассматриваем варианты, где он должен появиться, есть предложение – на острове Русский. Ваша задача – играть», – приводит слова и.о. губернатора Приморского края Андрея Тарасенко VL.ru.

