Жигулев: «У молодежной сборной нет права на ошибку»

Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Илья Жигулев поделился ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Армении в рамках отборочных матчей к чемпионату Европы 2019 U21.

«В матче с Арменией важно постараться быстро открыть счет. Если получится это сделать, то очень хорошо. Этот гол очень поможет нам.

Мы понимаем, у нас больше нет права на ошибку. В первом матче с армянской сборной мы сыграли вничью в Москве, но сейчас нужно обязательно побеждать, как и в других оставшихся встречах отборочного турнира.

В предыдущем отборочном матче – с командой Сербии – мы пропускали голы со стандартных положений. И обязательно поработаем над этим в преддверии игры в Ереване, чтобы больше не допускать таких ошибок», — сказал Жигулев.

Матч молодежных сборных Армении и России состоится 10 ноября в Ереване в 14:00 по московскому времени.

На данный момент сборная России занимает вторую строчку в группе G, отставая от лидера сборной Сербии на два очка. При этом сербы сыграли на один матч меньше нашей сборной.