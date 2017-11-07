Икарди пропустит меньше недели

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди в воскресенье получил травму колена в матче 12-го тура Серии А с «Торино» (1:1). Сегодня он прошел медицинское обследование, которое не выявило серьезного повреждения.

У футболиста диагностирован кровоподтек и воспаление в области правого колена. На восстановление потребуется от четырех до пяти дней.

Напомним, что сборные Аргентины и России сыграют товарищеский матч 11 ноября в Москве. Затем аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют со сборной Нигерии 14 ноября.