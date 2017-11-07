Моуринью пообщался с Фабрегасом после матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пообщался с полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом после поражения от синих (0:1) в матче 11-го тура АПЛ.

Как уже ранее сообщалось, португальский специалист хочет видеть 30-летнего игрока в стане «красных дьяволов».

Контракт испанца с «пенсионерами» истекает в июне следующего года.

На прошлой неделе Фабрегас рассказал об особых отношениях с Моуринью, которые сложились у них во время совместной работы в «Челси».

«Я люблю Жозе и считаю его своим другом. И сейчас мы все еще поддерживаем связь. Некоторые сказанные вещи были неудачными, но я очень уважаю его.

Думаю, самой большой проблемой Жозе было то, что он слишком доверял игрокам «Челси». Он дал нам больше выходных, поскольку мы были чемпионами. Он доверял нам, и мы его подвели», – сказал Фабрегас.

Напомним, Моуринью во второй раз возглавил «Челси» в июне 2013 года, а по итогам сезона-2014/15 привел команду к победе в АПЛ. Со своего поста специалист был уволен в декабре 2015 года.