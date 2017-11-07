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  • Невилл: «Азар никогда не станет топ-игроком, в нем нет страсти»

Невилл: «Азар никогда не станет топ-игроком, в нем нет страсти»

7 ноября 2017, 13:58
10

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поставил под сомнение амбиции полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Специалист прокомментировал недавнее заявление бельгийца, заявив, что тот никогда не станет игроком топ-уровня.

Напомним, ранее хавбек сказал: «Я люблю наслаждаться игрой и стараюсь быть лучшим, но если я таковым не являюсь, это не проблема для меня. Я просто хочу находиться на поле. Знаю, что иногда футболе возникают непростые моменты, поэтому я стараюсь играть на одном уровне. Я не думаю о том, чтобы быть лучшим».

«Это действительно меня разочаровывает... Он на самом деле очень сильный футболист. Эден обыграл меня один на один девять раз из 10-ти. Однако если мы хотим приблизить его к уровню Неймара… Он никогда его не достигнет. Он разочаровывает своей страстью», – сказал Невилл.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 14-ти матчах, записав в свой актив три гола и четыре результативные передачи.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Челси Азар Эден Невилл Гари
Комментарии (10)
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Pourport
1510054351
Невилл: «Азар никогда не станет топ-игроком, в нем нет страсти» В тексте Гарри говорит:"Он на самом деле топ-футболист" Мда.
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O-Z
1510056829
Уровень Неймара??хаха Да Неймар щеннок по сравнению с Азаром.
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Mancho0061
1510061811
Да какой он специалист откуда знает, сам ничего индивидуально не добился. Азар лучший, но он сразу устаёт от игры.
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тигрик
1510071075
Ну как это комментировать...брелоков сказанного и так же брелоков написанно/переведенно
Ответить
Zorro 20
1510075248
В принципе Гари прав, Азар безусловно хороший игрок, причём он даже не лидер сборной Бельгии , Азару не хватает страсти или скажем спортивной злости в отличии от Неймара. Таких футболистов как Азар после их ухода быстро забывают.
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Sosisochkin
1510146359
Я тоже согласен с Гари у Азара не хватает страсти, футбольной злости, нет искры в глазах
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