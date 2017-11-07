Невилл: «Азар никогда не станет топ-игроком, в нем нет страсти»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поставил под сомнение амбиции полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Специалист прокомментировал недавнее заявление бельгийца, заявив, что тот никогда не станет игроком топ-уровня.

Напомним, ранее хавбек сказал: «Я люблю наслаждаться игрой и стараюсь быть лучшим, но если я таковым не являюсь, это не проблема для меня. Я просто хочу находиться на поле. Знаю, что иногда футболе возникают непростые моменты, поэтому я стараюсь играть на одном уровне. Я не думаю о том, чтобы быть лучшим».

«Это действительно меня разочаровывает... Он на самом деле очень сильный футболист. Эден обыграл меня один на один девять раз из 10-ти. Однако если мы хотим приблизить его к уровню Неймара… Он никогда его не достигнет. Он разочаровывает своей страстью», – сказал Невилл.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 14-ти матчах, записав в свой актив три гола и четыре результативные передачи.