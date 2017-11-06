Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» собирается сделать все возможное для Неймара, чтобы он не перешел в «Реал»

«ПСЖ» собирается сделать все возможное для Неймара, чтобы он не перешел в «Реал»

6 ноября 2017, 15:36
6

«ПСЖ» намерен приложить все усилия, чтобы нападающий Неймар был счастлив в Париже и не принимал никаких предложений от других клубов.

По информации СМИ, на бразильца претендует «Реал», который уже провел переговоры с отцом футболиста.

Ранее сообщалось, что форвард выразил сожаление о переходе в парижский клуб из «Барселоны» минувшим летом. По большей степени подобные слухи появились из-за конфликта, возникшего между Неймаром и его партнером по атаке французской команды Эдинсоном Кавани.

Нынешний контракт 25-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Football Espana
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nimnul
1509972430
А контракт,родной? Больше за тебя 220 лямов государство не заплатит. Мадридцы не принадлежат Катару. Так что будешь ты несчастлив ещё четыре года.
Ответить
DeStar
1509976040
Чето совсем быстро сливается. Мне очень нравится неймар как игрок. Топовы, после месси и роналду он первый кто получит ЗМ, и даже кейн по мне рядом не стоит с ним, неймар именно тот футболист который нужен и барсе, и реалу. Индивидуально силен, с техникой, чего не скажешь ни о кейне ни том же леве. Кейн супербомбардир, неймар умеет все. Но с другой стороны, нафиг не нужен. Барса и Реал не те клубы, что ложиться будут под него, как это делает псж. И конфликты в команде не нужны, усилить реал- он усилит, но роналду значит уйдет, и появиться" новый " на которого будут играть и так далее. Не хочется такого. да и ) псж и так на барсу взъелся) а тут еще и реал добавится) испания против псж - игра началась. Перейдет неймар в реал и всех игроков, что хочет купить реал, начнет скупать псж) слишком большая плата за неймара)
Ответить
kos999
1509979255
Перейдёт через год.
Ответить
Dizayner
1510034603
да здравствует новая мыльная опера))) теперь будет о чем писать на протяжении сезона
Ответить
TAGANROG 161
1510229388
Что они ему так в жопу заглядуют,он с такими темпами сам будет решать когда и с кем ему играть,а когда нет.
Ответить
Главные новости
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
2
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
12
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Все новости
Все новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
Вчера, 11:41
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
12 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+