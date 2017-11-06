«ПСЖ» собирается сделать все возможное для Неймара, чтобы он не перешел в «Реал»

«ПСЖ» намерен приложить все усилия, чтобы нападающий Неймар был счастлив в Париже и не принимал никаких предложений от других клубов.

По информации СМИ, на бразильца претендует «Реал», который уже провел переговоры с отцом футболиста.

Ранее сообщалось, что форвард выразил сожаление о переходе в парижский клуб из «Барселоны» минувшим летом. По большей степени подобные слухи появились из-за конфликта, возникшего между Неймаром и его партнером по атаке французской команды Эдинсоном Кавани.

Нынешний контракт 25-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года.