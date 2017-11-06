Бубнов удивлен решением Манчини по Дзюбе

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает неправильным решение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини выставить Артема Дзюбу в стартовом составе матча 16-го тура РФПЛ с «Рубином».

«Уже давно замечено, что петербуржцы плохо проводят первые таймы, хотя тут можно сослаться на недавний матч в Лиге Европы. Как правило, если до перерыва «Зенит» забивает, то выигрывает встречу. В этот раз не получилось, но в концовке у команды Манчини все равно было немало моментов – подкачала реализация. Где-то спешили, где-то не хватало точности, но факт остается фактом: «Зенит» потерял очки в пятом туре кряду.

Вопросы к Манчини остаются прежними. Итальянец постоянно прибегает к масштабной ротации, ищет оптимальное сочетание, но пока никак не может его найти. С одной стороны, функционально команда благодаря этому готова неплохо, с другой, страдает сыгранность. Против «Зенита» все команды закрываются, за счет чего он владеет инициативой, но реализация оставляет желать лучшего. Раньше петербуржцам удавалось доводить дело до побед, а сейчас пошли и провалы – как с «Арсеналом» (0:1) или «Локомотивом» (0:3).

Дзюба? Удивляет, что он опять вышел в основе. Против плотно обороняющегося соперника как раз нужны быстрые и техничные форварды, которые расшатывали бы защиту. Дзюба же до этого не играл, а когда выходил, демонстрировал низкий уровень игры. Манчини же продолжает ставить его в состав, надеяться на то, что его прорвет. Может быть, это связано с тем, что в предыдущих командах у него всегда были такие нападающие. Но там были куда более мобильные и мастеровитые игроки, поэтому к Манчини в этой связи есть вопросы», – считает Бубнов.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.