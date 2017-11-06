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Бубнов удивлен решением Манчини по Дзюбе

6 ноября 2017, 10:54
15

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает неправильным решение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини выставить Артема Дзюбу в стартовом составе матча 16-го тура РФПЛ с «Рубином».

«Уже давно замечено, что петербуржцы плохо проводят первые таймы, хотя тут можно сослаться на недавний матч в Лиге Европы. Как правило, если до перерыва «Зенит» забивает, то выигрывает встречу. В этот раз не получилось, но в концовке у команды Манчини все равно было немало моментов – подкачала реализация. Где-то спешили, где-то не хватало точности, но факт остается фактом: «Зенит» потерял очки в пятом туре кряду.

Вопросы к Манчини остаются прежними. Итальянец постоянно прибегает к масштабной ротации, ищет оптимальное сочетание, но пока никак не может его найти. С одной стороны, функционально команда благодаря этому готова неплохо, с другой, страдает сыгранность. Против «Зенита» все команды закрываются, за счет чего он владеет инициативой, но реализация оставляет желать лучшего. Раньше петербуржцам удавалось доводить дело до побед, а сейчас пошли и провалы – как с «Арсеналом» (0:1) или «Локомотивом» (0:3).

Дзюба? Удивляет, что он опять вышел в основе. Против плотно обороняющегося соперника как раз нужны быстрые и техничные форварды, которые расшатывали бы защиту. Дзюба же до этого не играл, а когда выходил, демонстрировал низкий уровень игры. Манчини же продолжает ставить его в состав, надеяться на то, что его прорвет. Может быть, это связано с тем, что в предыдущих командах у него всегда были такие нападающие. Но там были куда более мобильные и мастеровитые игроки, поэтому к Манчини в этой связи есть вопросы», – считает Бубнов.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (15)
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СОКОЛ САРАТОВ
1509955604
ну должно же его когда то прорвать
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Полная Канистра
1509959073
Дзюба всё наигрался затух окончательно дриуссика самого дорогого игрока зачем купили за красивую гламурную причёску на поле в борьбу не вступает сторонится контактов с игроком соперника видать себя жутко бережёт не игрок и не боец так приставка к игре
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Аид666
1509963127
Дзюба уже сидит и ждет свой трофей, за которым переходил в Зенит... Но зимой думаю его спульнут, ибо трофея не заслуживает...
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Garrincha58
1509965231
это все лимит поэтому тренера и ставят таких Дзюб и Ерохинов, а так играть бы им в Енисеях или Тамбовах, может даже пользы было бы больше
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Zenmaster
1509967419
А меня Бубен удивляет !!! -- будучи действующим игроком его самого называли ( деревом или поленом ) -- редко без жёлтой уходил с поля !!! Его ТТД и оценки за игру это крепкая 3 !!! Как такие становятся экспертами ??? К сожалению у нас таких около футбольных пустышек большинство -- языком своим собственную значимость повышают !!!
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hmelarj
1509968075
да кроме кокорина никто не тянет. паредеса закрыть и всё нет игры.
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portero
1509972616
Дзюба исполин большой и медленный, его не прорвет никогда, ему нужен Халк чтобы в его голову попадал и отскок в ворота просчитал.
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petr69
1509986048
Дзюба мешает Кокорину, крепко мешает
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Burunduk
1509990106
Мое мнение, я уже писал, это установка сверху. Т.к. он потенциальный игрок сборной, вот и ставят его, чтобы практика была. Правда это идет в ущерб клубу!
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