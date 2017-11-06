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Канчельскис: «Чувство, что российский футбол похоронили»

6 ноября 2017, 00:50
35

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от просмотра матча между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2). Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что российскому футболу далеко до уровня АПЛ.

– Результат для ЦСКА довольно плохой, для «Локомотива» же — очень даже позитивный, поскольку он позволяет команде сохранить лидерство.

– Эмоции в этом матче кипели и у игроков, и у тренеров...

– Эмоции в футболе — нормальное явление. Футбол — это сам по себе эмоциональный вид спорта. Никто не любит проигрывать. Не надо из этого делать что-то особенное. Если после игры пожали друг другу руки, уже хорошо.

– Согласны с назначением пенальти в ворота ЦСКА?

– Не могу ответить на этот вопрос, потому что параллельно я также смотрел и матч «Манчестер Сити» – «Арсенал», отвлекался и не видел этого момента. Если бы видел, ответил бы.

– Какой матч больше понравился?

– Разница есть, конечно. И не в нашу пользу. Чувство, что наш футбол похоронили. Нам еще много лет надо идти к тому уровню, что в английской Премьер-лиге. У нас постоянно кричат, что все у нас хорошо. А на самом деле все тише и тише у нас футбол. Но все равно кричат «Ура!». «Ура!» было в чемпионате СССР, а сейчас с нашим футболом происходит беда.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Канчельскис Андрей
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DEFENDER114
1509919027
Канчельскис, вам надо убиться!!!
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serppion
1509930319
Андрей Канчельскис стареет. Он уже брюзжит, что раньше трава была зеленее. Это первые признаки маразма. Потом он скатится до уровня Бубнова, потом до Рейнгольда, потом начнет класть в штаны.
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LERDAV
1509931888
Kончельский,Браво!!! Честно,откровенно и справедливо.Он имеет полное право на свое мнение, никого не оскарбляя и унижая вне зависимости от возроста. поэтому только мастера футбола, особенно ветераны могут с ним дискуссировать. ОНИ ТОЧНО не будут его инижать и оскарблять.Рейтинг определяет посещаемость игр ЭТО главное.
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Евгений П
1509934710
Ну и смотри свою Англию. Какой есть такой есть наш футбол. Тоже мне эксперт нашёлся
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kykyi
1509939914
Если бы только футбол в нашей стране был в ж..... Вся страна туда лезет упорно и с криками : Ура, ура, я всех победю (или побежу).
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Опорник84
1509940111
После хорошего матча в АПЛ смотреть наше первенство конечно не очень! Когда еще играют лидеры пол беды, иногда есть на что глянуть, но когда играют команды середины,или нижней части таблицы прям совсем беда! Но это наш футбол,и другого пока у нас нет, будем довольствоваться этим!
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ДАША Д
1509941442
Ехал бы в Прибалтику комментировать.
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Allanon
1509941672
Смотрел матч Брентфорд-Лидс в Чемпионшипе. Так там собралось 20к зрителей. Полный стадион. А у нас на матчи Премьер лиги собирается по 5-6к, кроме топовых. Вот показатель интереса. Канчельскис прав.
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Диктор
1509945050
Как надоел уже скулить этот Канчельскис
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subbotaspartak
1509953299
" Чувство, что наш футбол похоронили..." А твои времена будто величественные были...
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