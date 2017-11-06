Канчельскис: «Чувство, что российский футбол похоронили»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от просмотра матча между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2). Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что российскому футболу далеко до уровня АПЛ.

– Результат для ЦСКА довольно плохой, для «Локомотива» же — очень даже позитивный, поскольку он позволяет команде сохранить лидерство.

– Эмоции в этом матче кипели и у игроков, и у тренеров...

– Эмоции в футболе — нормальное явление. Футбол — это сам по себе эмоциональный вид спорта. Никто не любит проигрывать. Не надо из этого делать что-то особенное. Если после игры пожали друг другу руки, уже хорошо.

– Согласны с назначением пенальти в ворота ЦСКА?

– Не могу ответить на этот вопрос, потому что параллельно я также смотрел и матч «Манчестер Сити» – «Арсенал», отвлекался и не видел этого момента. Если бы видел, ответил бы.

– Какой матч больше понравился?

– Разница есть, конечно. И не в нашу пользу. Чувство, что наш футбол похоронили. Нам еще много лет надо идти к тому уровню, что в английской Премьер-лиге. У нас постоянно кричат, что все у нас хорошо. А на самом деле все тише и тише у нас футбол. Но все равно кричат «Ура!». «Ура!» было в чемпионате СССР, а сейчас с нашим футболом происходит беда.