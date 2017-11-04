Вартапетов: «С «Уфой» Зобнин не сыграет, но он уже близок к полному возвращению в общую группу»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о самочувствии полузащитника Романа Зобнина, продолжающего восстановление после травмы крестообразных связок.

По словам врача, хавбек пока еще полностью не вернулся в общую группу и не примет участия во встрече 16-го тура РФПЛ с «Уфой».

Напомним, Зобнин получил повреждение в июне в игре за сборную России.

«Роман не тренируется в общей группе, хотя он близок к этому. Часть упражнений проводит вместе с командой.

Сейчас он вызван в сборную России. Там Зобнин будет индивидуально тренироваться под нашим контролем. В ближайшей игре с «Уфой» он не выйдет. А в целом, у него все хорошо, восстановление идет по плану», – сказал Вартапетов.

Матч «Спартак» – «Уфа» состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.