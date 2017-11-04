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  • Вартапетов: «С «Уфой» Зобнин не сыграет, но он уже близок к полному возвращению в общую группу»

Вартапетов: «С «Уфой» Зобнин не сыграет, но он уже близок к полному возвращению в общую группу»

4 ноября 2017, 17:37
8

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о самочувствии полузащитника Романа Зобнина, продолжающего восстановление после травмы крестообразных связок.

По словам врача, хавбек пока еще полностью не вернулся в общую группу и не примет участия во встрече 16-го тура РФПЛ с «Уфой».

Напомним, Зобнин получил повреждение в июне в игре за сборную России.

«Роман не тренируется в общей группе, хотя он близок к этому. Часть упражнений проводит вместе с командой.

Сейчас он вызван в сборную России. Там Зобнин будет индивидуально тренироваться под нашим контролем. В ближайшей игре с «Уфой» он не выйдет. А в целом, у него все хорошо, восстановление идет по плану», – сказал Вартапетов.

Матч «Спартак» – «Уфа» состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Зобнин Роман
Комментарии (8)
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Приус
1509806646
Роман соскучился по игру, надеюсь будет играть еще лучше и станет лидером команды на долгие годы.
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oyabun
1509807994
Конечно, мы тоже уже очень соскучились за Романом как и он за футболом, но надо окончательно выздороветь и привести себя в форму. А тогда уже , добро пожаловать!
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OfaZavr
1509811305
Хорошие новости! будем ждать!
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Полная Канистра
1509814604
2 круг начинается самые отвественые матчи ЛЧ и в КР ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ В КОМАНДУ ждём
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rostik-100
1509818558
Ууух, на весну бы Спартак в Лигу Чемпионов, там и Зобнин бы помог, если на свой уровень выйдет, и в Европу пригласят в нормальный клуб.
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