РФС объявил фамилии судей на матчи Россия – Аргентина и Россия – Испания

Пресс-служба РФС на официальном сайте огласила судейские бригады на товарищеские матчи сборной России против команд Аргентины и Испании.

Россия – Аргентина (11 ноября, Москва): Дамир Скомина, Юре Прапротник, Роберт Вукан (все – Словения), резервный арбитр – Алексей Еськов (Россия).

Россия – Испания (14 ноября, Санкт-Петербург): Джанлука Рокки, Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини (все – Италия), Сергей Лапочкин (Россия).

Команда Станислава Черчесова примет аргентинцев в «Лужниках», испанцев – на стадионе «Санкт-Петербург».