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  • Писарев: «Будущее «Спартака» в ЛЧ будет зависеть от матча в Ливерпуле»

Писарев: «Будущее «Спартака» в ЛЧ будет зависеть от матча в Ливерпуле»

3 ноября 2017, 10:43
6

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев оценил перспективы столичного клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Он уверен, что выход в весеннюю стадию турнира будет зависеть от матча красно-белых с «Ливерпулем».

– В первом матче в Москве Банега только вернулся в расположение «Севильи» из сборной и был «разобран». Плюс тогда не было Н’Зонзи, который сейчас все выжигал. А Банега не умеет защищаться, оборонительные действия он скорее имитирует. И вот в ответной встрече у него были развязаны руки. На чистых мячах ближе к воротам он может творить.

– Может быть, Каррере нужно было раньше выпустить на замену Зе Луиша?

– Вот этого я сказать не могу. Не знаю, в каком состоянии он находится после травмы. Замены – это чисто чутье тренера.

– Но у вас не возникло по ходу матча вопроса: что же вы так поздно начали агрессивно играть?

– Забитый гол, как правило, придает команде сил, у нее появляются крылья. Невозможно играть весь матч в том темпе, в каком играл последние 15 минут «Спартак». А уже при счете 2:1 «Севилья» понимала, что нужно действовать осторожнее. Красно-белые же пошли ва-банк. Все объяснимо. Отсюда и весь этот ураган.

– Отсутствие спартаковских болельщиков сказалось на стиле игры красно-белых в Севилье?

– Да я не думаю. Не нужно принижать возможности испанцев! Играть против них с открытым забралом, наверное, «Спартак» пока не готов. Считаю, в целом, Каррера избрал правильную тактику. Однако какие-то ошибки не позволили дольше удержать нулевой счет. Кто знает, не пропусти «Спартак» со «стандарта», «Севилья» могла и занервничать.

– Какие теперь перспективы у команды Карреры?

– Все будет зависеть от матча в Ливерпуле. Очень важная игра. Уверен, «Спартак» обыграет «Марибор». Да и с подопечными Юргена Клоппа играть можно, ничего невозможного я не вижу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Севилья Ливерпуль Писарев Николай
Комментарии (6)
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КЭТиК
1509696144
Марибор еще не обыграли. Пример Локомотива настораживает.
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alexivanof197
1509697110
будущее Спартака в ЛЧ зависит от самого Спартака-выиграет оба матча-пройдёт.не выиграет-тогда уже будем зависеть от кого то
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Gold of Spartak
1509698510
Комбарова на розыгрыш стандартов нужно поставить в опорную зону. Слишком много раз ошибался и проигрывал единоборства при них...
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momwig_
1509706411
Ливер должен выиграть у Севильи. Вот тогда от матча с ними будет что-то зависеть... если мы при этом выиграем у Марибора. Если Ливер останется в пределах досягаемости от третьего места перед очным матчем, на Энфилде он будет играть основой с полной отдачей... у нас просто слишком мало (почти нет) опыта матчей такой интенсивности, у них - почти каждая игра в АПЛ. Это будут опять трясущиеся ноги, пасы - чтобы избавиться от мяча, выпученные глаза и удары из неудобных позиций от Промеса и Глушакова... в общем - с понятными перспективами.
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Валерий2705
1509707012
Не смотря на то, что болею за Зенит, очень хотел бы, что бы Спартак вышел в плей-офф. Но если говорить объективно, будущее Спартака уже определено, это Лига Европы. максимум красно-белых в Англии, это ничья, да и то по самым оптимистичным прогнозам. Ливерпуль, который ничего еще не решил, побежит вперед на Энфилде как огалтелый, и остановить это будет очень тяжело. Жаль, что потеряли очки в Мариборе, при победе в Словении, сейчас могла бы быть масса других расскладов, а так шансы минимальны.
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