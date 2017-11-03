Писарев: «Будущее «Спартака» в ЛЧ будет зависеть от матча в Ливерпуле»

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев оценил перспективы столичного клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Он уверен, что выход в весеннюю стадию турнира будет зависеть от матча красно-белых с «Ливерпулем».

– В первом матче в Москве Банега только вернулся в расположение «Севильи» из сборной и был «разобран». Плюс тогда не было Н’Зонзи, который сейчас все выжигал. А Банега не умеет защищаться, оборонительные действия он скорее имитирует. И вот в ответной встрече у него были развязаны руки. На чистых мячах ближе к воротам он может творить.

– Может быть, Каррере нужно было раньше выпустить на замену Зе Луиша?

– Вот этого я сказать не могу. Не знаю, в каком состоянии он находится после травмы. Замены – это чисто чутье тренера.

– Но у вас не возникло по ходу матча вопроса: что же вы так поздно начали агрессивно играть?

– Забитый гол, как правило, придает команде сил, у нее появляются крылья. Невозможно играть весь матч в том темпе, в каком играл последние 15 минут «Спартак». А уже при счете 2:1 «Севилья» понимала, что нужно действовать осторожнее. Красно-белые же пошли ва-банк. Все объяснимо. Отсюда и весь этот ураган.

– Отсутствие спартаковских болельщиков сказалось на стиле игры красно-белых в Севилье?

– Да я не думаю. Не нужно принижать возможности испанцев! Играть против них с открытым забралом, наверное, «Спартак» пока не готов. Считаю, в целом, Каррера избрал правильную тактику. Однако какие-то ошибки не позволили дольше удержать нулевой счет. Кто знает, не пропусти «Спартак» со «стандарта», «Севилья» могла и занервничать.

– Какие теперь перспективы у команды Карреры?

– Все будет зависеть от матча в Ливерпуле. Очень важная игра. Уверен, «Спартак» обыграет «Марибор». Да и с подопечными Юргена Клоппа играть можно, ничего невозможного я не вижу.