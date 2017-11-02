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  • Бердыев: «Зенит» – команда топ-уровня. Тем интереснее будет матч»

Бердыев: «Зенит» – команда топ-уровня. Тем интереснее будет матч»

2 ноября 2017, 14:24
29

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«На неделе провели обычный цикл, ничего нового. Касаемо прошлого матча (1:2 с «Уфой» – прим. «Бомбардира»)– в который раз мы наступаем на одни и те же грабли, ребята сами понимают и переживают. Постараемся минимизировать потери в концовках матча.

«Зенит»? Хорошая команда, достаточно квалифицированная. Поражение от «Локомотива» (0:3) вообще ни о чем не говорит. При счете 0:0 реализуй свои моменты, игра могла пойти по-другому. Это команда топ-уровня. Тем интереснее матч будет», – сказал специалист.

Встреча состоится 5-го ноября на «Казань Арене». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Бердыев Курбан
Комментарии (29)
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sined1951
1509622245
Про какой топ-уровень говорит Бердыев? Таких команд в мире всего не больше 10. Зенит просто хорошая команда по нашим меркам. У нас команд топ-уровня нет.
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DOCTOR PENALTY
1509622651
Удачи Рубину!
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alexivanof197
1509622680
Рубин должен дать бой Зениту,интересная должна быть игра
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семёнычев
1509624152
Рубин сегодняшний- не та команда, которая в состоянии показать интересную игру.... Хотелось бы верить, но уже устал... Когда в первом тайме Зенит нажимал на Локомотив, защита Локо играла не на отбой, а старалась пасовать своим.... вот такой игры давно уже не видно у Рубина... два точных паса- это сегодняшний показатель Рубина, третий пас уже сопернику.... на поле видно пожалуй Бауера, которого, был слушок, собираются продать зимой... бесполезный Мвила и Оздоев, косячащий Гранат(который в Ростове играл прилично), беспонтовый Кержанунников,развалившийся Азмун, ..... даже Рыжиков играет так, как не позволял играть себе никогда.... бесперспективно в который раз надеяться на старого турка, хотя больше и не на кого надеяться, ну может Жемалетдинов ещё вселяет надежду... будем надеяться, что зимой продадут балласт , который сейчас на поле рекламируют, продадут со скидкой и определится Бердыев с составом, способным бороться хоть за что-то, кроме выживания...
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hevbn 28
1509624581
Любопытный будет матч двух команд у которых в последнее время мягко сказать не все хорошо . По идее сильные тренеры умеют играть такие матчи , я думаю это будет хорошей проверкой для Курбана Бикеевича и для Дона Манчини посмотрим чья возьмет.
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OfaZavr
1509637823
вот бы еще и Рубин отнял у них очки , хотя бы не с таким счетом как Локо но хоть как тульский Арсенал.
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Chernyi Lis
1509638614
вести надо в два три мяча..чтоб не наступать на грабли!а не иметь какие то подходы к воротам.. беспонтовые в добавок..комбинации отрабатывайте лучше чем заставлять бегать кануна по всему полю в пустую!и неужели не видно что головой играть он тоже ноооль!и все равно на него идут навесы..
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woyser
1509663641
Игра будет тяжёлой. Рубину кровь из носа нужно брать очки, но и Зениту нужно реабилитироваться за чёрный октябрь. Кто из тренеров тактически переиграет друг друга - вот интрига, ибо оба они сильны.
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Zubo
1509709008
Бог антифутбола, король автобусного парка...Пусть не выиграем чемпионат, пусть на грани вылета, пусть без кубков , это не главное, это же РФПЛ
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Zubo
1509709051
Бердыев: тем будет интереснее и тем красивее будет он, большой, блестящий, фирменный , с поручнями, фарами и стеклоомывателями и эмблемой Бердыевский Антифутбольный Завод (БАЗ) ....
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