Бердыев: «Зенит» – команда топ-уровня. Тем интереснее будет матч»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«На неделе провели обычный цикл, ничего нового. Касаемо прошлого матча (1:2 с «Уфой» – прим. «Бомбардира»)– в который раз мы наступаем на одни и те же грабли, ребята сами понимают и переживают. Постараемся минимизировать потери в концовках матча.

«Зенит»? Хорошая команда, достаточно квалифицированная. Поражение от «Локомотива» (0:3) вообще ни о чем не говорит. При счете 0:0 реализуй свои моменты, игра могла пойти по-другому. Это команда топ-уровня. Тем интереснее матч будет», – сказал специалист.

Встреча состоится 5-го ноября на «Казань Арене». Начало – в 17:00 по московскому времени.