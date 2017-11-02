Гамшик: «Манчестер Сити» всегда наказывает соперника за любую ошибку»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик считает, что в проигранном матче «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов его команда периодически показывала лучший для себя футбол в текущем сезоне.

«В первые полчаса мы выдали лучшую игру из всех, что я помню. На этом отрезке мы действовали просто великолепно. Ключевую роль сегодня сыграли мелкие детали.

«Манчестер Сити» – отличная команда, которая всегда наказывает за любую серьезную ошибку. Я разочарован результатом, но горжусь игрой нашей команды в начале встречи», – заявил Гамшик.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 2:4. После этой встречи англичане занимают первое место в группе F с 12 очками. Итальянская команда идет третьей с тремя баллами на своем счету.