Каррера: «Результат первого матча с «Севильей» не должен давать «Спартаку» надежду, что в Испании будет легко»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне гостевого поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» подчеркнул, что игроки красно-белых должны забыть о результате, достигнутом ими во встрече против испанской команды в Москве две недели назад.

На «Открытие Арене» спартаковцы отправили в сетку ворот «рохибланкос» пять голов, пропустив при этом лишь однажды.

«Устроит ли нас ничья? Игра покажет. Но мы выйдем на поле, чтобы победить, а потом будет ясно, устроит нас результат или нет. Многое зависит от того, что соперник нам позволит.

Футбол состоит из эпизодов. В прошлом году мы забивали в концовках, сейчас все наоборот. Конечно, в Лиге чемпионов игроки более качественные, чем в РФПЛ, поэтому это тоже доставит нам трудности в матче с «Севильей».

Мы должны забыть, что было в Москве. Было отлично, но тогда моменты сыграли в нашу сторону при счете 1:1. Но тот результат не должен давать надежду, что нам будет легко. У «Севильи» очень хорошие игроки.

Тактика зависит от того, что предлагает соперник. В Москве мы были вынуждены играть в четыре защитника. Когда встречаешь команды, владеющие мячом, то нужно воспользоваться контратаками. Конечно, мы готовимся исходя из того, как играет «Севилья», но меня волнует моя команда», – сказал Каррера.

Встреча «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.