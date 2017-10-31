Болельщики «Челси» были атакованы ультрас «Ромы» накануне матча Лиги чемпионов

В понедельник вечером, 30 октября, группа ультрас «Ромы» совершила нападение на болельщиков «Челси», приехавших в Рим поддержать свою команду в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Фанаты синих находились в ирландском пабе «Шемрок», когда ультрас «волков» с прикрытыми лицами и в шапках ворвались в помещение. Вооруженные палками и дубинками, они напали на некоторых английских болельщиков. Несколько поклонников лондонской команды получили резаные раны и ушибы. После этого фанаты «джаллоросси» быстро скрылись с места, нанеся также повреждения пабу. Сообщается, что обошлось без серьезных травм.

Встреча «Рома» – «Челси» состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.