Рудаков: «У ЦСКА есть все шансы взять реванш у «Базеля» на выезде»

Бывший футболист Андрей Рудаков, долгое время игравший и работавший в Швейцарии, уверен, что у ЦСКА есть хорошие шансы взять реванш в выездном матче Лиги чемпионов у «Базеля».

«Уверен, в предстоящей игре ЦСКА покажет себя иначе. Армейцы — одна из сильнейших команд российского первенства. У них есть все шансы взять реванш у «Базеля» на выезде.

В «Базеле» произошли серьезные изменения — и в руководстве, и в составе. Но они по-прежнему остаются командой высокого уровня. У них отлично работает школа и селекционная служба. Дома они очень сильны, их всегда поддерживает много болельщиков. На игру с ЦСКА швейцарцы выйдут как на финал», – рассказал Рудаков.

После трех туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы А. На счету армейцев три балла. Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.