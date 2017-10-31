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  • Рудаков: «У ЦСКА есть все шансы взять реванш у «Базеля» на выезде»

Рудаков: «У ЦСКА есть все шансы взять реванш у «Базеля» на выезде»

31 октября 2017, 07:58
6

Бывший футболист Андрей Рудаков, долгое время игравший и работавший в Швейцарии, уверен, что у ЦСКА есть хорошие шансы взять реванш в выездном матче Лиги чемпионов у «Базеля».

«Уверен, в предстоящей игре ЦСКА покажет себя иначе. Армейцы — одна из сильнейших команд российского первенства. У них есть все шансы взять реванш у «Базеля» на выезде.

В «Базеле» произошли серьезные изменения — и в руководстве, и в составе. Но они по-прежнему остаются командой высокого уровня. У них отлично работает школа и селекционная служба. Дома они очень сильны, их всегда поддерживает много болельщиков. На игру с ЦСКА швейцарцы выйдут как на финал», – рассказал Рудаков.

После трех туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы А. На счету армейцев три балла. Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига чемпионов ЦСКА Базель
Комментарии (6)
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Obi Wan
1509427264
Да, уже посмотрели на примере Арсенала.
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Фан666
1509428696
Мизерные шансы на ничью вот такова реальность нынешнего ЦСКА, одного из сильнейших клубов страны
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Dominator777
1509432884
Матч на матч не приходится, а шансы всегда есть - главное уметь их реализовать. Если у армейцев настрой будет как в игре с Зенитом, то матч будет смотреться, а там посмотрим. Удачи и победы армейцам во встрече с Базелем!
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Сержтир
1509438455
У цска есть один только шанс не проиграть крупнее.
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84aivengo
1509467393
дома был шанс.... в гостях нех надеяться, бенфика тоже еле ноги унесла
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спанчес
1509474664
шесть ноль прогнозирую за помните
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