Колосков: «Зобнин понимает, что играть не будет, но вызов в сборную для него – дополнительный стимул»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу состава сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал для подготовки к поединкам с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург) 27 игроков.

«Меня не удивляет присутствие в списке Зобнина. Он понимает, что играть не будет, но этот вызов для него – дополнительный стимул. То, что он находится во внимании главного тренера, – один из факторов, который может поспособствовать его скорейшему выздоровлению. По мне, это правильное решение.

Черчесов вызвал Заболотного вместо Дзюбы – видимо, отрабатывает варианты взаимодействия с игроками. Значит, Заболотный, по мнению тренера, лучше впишется в игру сборной. Это не вкусовщина «люблю-не люблю», а продуманное решение», – сказал Колосков.

Напомним, Зобнин недавно вернулся в общую группу «Спартака» после травмы крестообразных связок, полученной как раз во встрече за национальную команду в июне этого года.

Черчесов огласил список на матчи с Аргентиной и Испанией. Главные выводы