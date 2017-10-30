Дзагоев и Зобнин вызваны Черчесовым на матчи с Аргентиной и Испанией, Денисов – нет

Тренерский штаб сборной России огласил фамилии игроков, вызванных для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург). В национальную команду были приглашены 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Кельн»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим, что список неокончательный, в нем могут произойти изменения.

Подготовку к товарищеским поединкам подопечные Станислава Черчесова начнут в пятницу, 6 ноября, на базе в подмосковном Новогорске.