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  • Дзагоев и Зобнин вызваны Черчесовым на матчи с Аргентиной и Испанией, Денисов – нет

Дзагоев и Зобнин вызваны Черчесовым на матчи с Аргентиной и Испанией, Денисов – нет

30 октября 2017, 15:07
78

Тренерский штаб сборной России огласил фамилии игроков, вызванных для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург). В национальную команду были приглашены 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Кельн»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим, что список неокончательный, в нем могут произойти изменения.

Подготовку к товарищеским поединкам подопечные Станислава Черчесова начнут в пятницу, 6 ноября, на базе в подмосковном Новогорске.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Аргентина Испания
Комментарии (78)
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Обер-КанцлерЪ
1509366268
Ну и дурак Черчесов. Денисов реально бы усилил команду. Зато "ума" хватило вызвать человека-косяка Васина, старину Жиркова (когда он на поле появлялся последний раз у Зенита?), опять Габулова (жизнь спас Черчесову чтоли когда-то? за что такая любовь?) и Ерохина (у которого самое частое ТТД - потеря мяча).
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Виктор12
1509368245
НУЖЕН ЛИ ДЕНИСОВ ЧЕРЧЕСОВУ? Нет! Не нужен! Кто-то усиленно проталкивает Денисова и, буквально, СИЛКОМ его НАВЯЗЫВАЕТ Черчесову! Какой Денисов??? В какую сборную??? Денисов по уровню игры НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сборной! Спрашивается! Зачем Денисова всё время НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову??? Даже в матче Локомотива с Зенитом, Денисов играл средне и ничем не выделялся! А в прошедших матчах Денисов играл хуже всех в клубе! И те поражения, которые имеет Локомотив вина прямая Денисова! Денисов стимулирует ПЛЯСКИ вокруг себя, вот поэтому они и продолжаются! Игорю Денисову не место в сборной! Как он безобразно сыграл в матче с Уфой! Поражение Локомотива, в том числе, и на его совести. Как с такой безобразной игрой брать Денисова в сборную??? Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ! А сейчас Денисов сдулся и не играет. Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет. Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!! И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову. Следовательно: - зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив. Станислав Черчесов правильно сделал, что не вызвал Денисова в сборную! Давно пора прекратить сборную свистопляску вокруг Денисова! Пусть Денисов, для начала, повысит уровень игры за Локомотив, а по блату его в сборную никто приглашать НЕ БУДЕТ. Всё это уже в прошлом и незачем к ним Черчесову возвращаться!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
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spartak4everr
1509370912
Почему ни у кого нет вопросов по Габулову? Стооолько очевидных вариантов, а вызывают этого пенсионера! Селихов, Беленов, Гильерме..
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victosha
1509374447
Упрямый кавказский ослик...
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Князев
1509375249
Самое главное изменение в этом списке - это заменить тренера.
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ilichkadr
1509375514
Черчес в своем стиле. Какой толк с Жиркова, Швеца. Ерохина? Лучше бы Денисова вместо них взял. Готовый опорник, которому не нужно ничего объяснять. Сыгран с Миранчуками, а нет...........свой гонор ставит выше интересов сборной. Интересно, а что молчит Мутко??
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Fan Loko mik
1509376618
Рома Зобнин конечно качественный игрок, но зачем его вызывать сейчас в сборную? Ведь он всё равно на поле не выйдет по причине травмы! Поставь в состав Денисова, дай шанс себя проявить Игорю, тем более, что он сейчас на ходу. Нет не будет толку с этого трениришки! В каждом матче новые сочетания игроков. Они так никогда не сыграются!!!
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insider_retro
1509383361
Заголовок говорит о том, что в голове кормчего не изжиты предрассудки и слепая обнадёживающая убеждённость...
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Bulat Sultanov
1509383534
Испанцы а..уеют, узнав, что Селихова нет даже в заявке
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Italian_93
1509385911
Что там делают Васин, Кудряшов, Кутепов, Смольников и Жирков, Зобнина зачем взял парень после травмы только ходить начал, Габулов бл9 сыграл 2 матча все сборная, половина сборной лавочники, ждем разгромов по 50ку от каждого
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