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  • Рейнгольд: «Если «Спартак» сыграет с «Севильей», как в Ростове-на-Дону, ловить будет нечего»

Рейнгольд: «Если «Спартак» сыграет с «Севильей», как в Ростове-на-Дону, ловить будет нечего»

28 октября 2017, 23:15
4

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком».

Встреча пройдет 1 ноября в Испании. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Все зависит от настроя. В прошлый раз «Спартак» сделал большое дело, крупно обыграв приличную команду. И красно-белые должны понимать, что в Испании их ждут и настраиваются серьезно.

Если «Спартак» сыграет там так же, как в Ростове – ловить там будет нечего. Но я надеюсь, что команда соберется и сыграет с желанием, полной самоотдачей. И тогда все получится», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Лига чемпионов Спартак Севилья Рейнгольд Валерий
Комментарии (4)
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Almazovich
1509227943
Согласен!
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арейская
1509237321
Кончай хоронить команду раньше времени, время покажет...
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Par Mezan
1509254493
Севилья готова отомстить и подложит Спартаку свинью...
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Спартач_навсегда
1509261142
верим в победу!!!. когда никто не ждет мы всегда хорошо играем!!!
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