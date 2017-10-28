Рейнгольд: «Если «Спартак» сыграет с «Севильей», как в Ростове-на-Дону, ловить будет нечего»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком».

Встреча пройдет 1 ноября в Испании. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Все зависит от настроя. В прошлый раз «Спартак» сделал большое дело, крупно обыграв приличную команду. И красно-белые должны понимать, что в Испании их ждут и настраиваются серьезно.

Если «Спартак» сыграет там так же, как в Ростове – ловить там будет нечего. Но я надеюсь, что команда соберется и сыграет с желанием, полной самоотдачей. И тогда все получится», – сказал Рейнгольд.