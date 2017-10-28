АПЛ. Марсьяль принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом»

В стартовом матче десятого тура АПЛ встретились «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Почти вся игра оказалась безголевой – лишь в начале последней десятиминутки Антони Марсьяль вывел «красных дьяволов» вперед.

«МЮ» располагается на втором месте в таблице, «шпоры» – на третьем.

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Марсьяль, 81.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Матич, Янг (Дармиан, 90+3), Мхитарян (Лингард, 65), Рэшфорд (Марсьяль, 70), Лукаку.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Сиссоко (Дембеле, 62), Эриксен, Алли, Сон (Льоренте, 62).

Предупреждения: Валенсия, 73 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Моуринью выиграл у Покеттино. Манчестеры захватывают АПЛ