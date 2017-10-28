Моуринью планирует поработать со сборной командой

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что в будущем готов принять приглашение из какой-либо сборной страны. Португалец хочет поучаствовать в международных соревнованиях.

«Рано или поздно наступит момент, когда мне захочется поработать со сборной. Это деятельность менее открыта, более аналитическая и несет в себе гораздо меньшее количество игр. Хочется получить опыт международных турниров», – сказал специалист.

«Юнайтед» – седьмой клуб в карьере Моуринью.