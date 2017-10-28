Моуринью обеспокоен ситуацией с продлением контракта Феллаини

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил обеспокоенность ситуацией касательно продления контракта с полузащитником Маруаном Феллаини.

Напомним, действующее соглашение 29-летнего футболиста с манкунианцами истекает летом 2018 года и таким образом, если новый договор не будет подписан, в январе он сможет вести переговоры с другими клубами.

Бельгиец перешел в стан «красных дьяволов» из «Эвертона» в сентябре 2013 года за 27,5 миллиона фунтов стерлингов. Отметим, что в команде Моуринью Феллаини играет важную роль.