Божович: «Тульский «Арсенал» в Лиге Европы? Пока рано об этом говорить»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после победы над ЦСКА (1:0) рассказал о перспективах тульской команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

На данный момент «канониры» имеют на своем счету 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

– До зоны еврокубков одно очко. Способен ли «Арсенал» добраться до Лиги Европы?

– Аппетит приходит во время еды. Но пока рано об этом говорить. Если бы мы проиграли, то были бы в трех очках от зоны вылета. Впереди тяжелая игра со СКА из Хабаровска. Хорошо, что выигрываем и народ доволен. Но не думаю, что стоит говорить об очень высоких задачах.

– «Арсенал» уже обыграл «Краснодар», «Зенит», теперь ЦСКА. У вас есть особый секрет, как нужно выступать против топ-клубов?

– Мы не выиграли некоторые игры, которые мы заслужили. А во всех матчах с грандами нас преследовала удача. Например, мне больше понравилась игра с «Уралом». А с топ-клубами мы выступаем вторым номером. Нам не хватает чуть-чуть мастерства, чтобы выступить чуть лучше.