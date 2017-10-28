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  • Божович: «Тульский «Арсенал» в Лиге Европы? Пока рано об этом говорить»

Божович: «Тульский «Арсенал» в Лиге Европы? Пока рано об этом говорить»

28 октября 2017, 08:36
11

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после победы над ЦСКА (1:0) рассказал о перспективах тульской команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

На данный момент «канониры» имеют на своем счету 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

– До зоны еврокубков одно очко. Способен ли «Арсенал» добраться до Лиги Европы?

– Аппетит приходит во время еды. Но пока рано об этом говорить. Если бы мы проиграли, то были бы в трех очках от зоны вылета. Впереди тяжелая игра со СКА из Хабаровска. Хорошо, что выигрываем и народ доволен. Но не думаю, что стоит говорить об очень высоких задачах.

– «Арсенал» уже обыграл «Краснодар», «Зенит», теперь ЦСКА. У вас есть особый секрет, как нужно выступать против топ-клубов?

– Мы не выиграли некоторые игры, которые мы заслужили. А во всех матчах с грандами нас преследовала удача. Например, мне больше понравилась игра с «Уралом». А с топ-клубами мы выступаем вторым номером. Нам не хватает чуть-чуть мастерства, чтобы выступить чуть лучше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (11)
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acer2003
1509170505
Головокружение от успеха ? Какая ЛЕ ? В РФПЛ удержались бы ))
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paracetamol
1509178048
Да уж получше зачуханного Краснодара в нынешнем состоянии.
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aurora5858
1509182084
Божович наработал уважение Везде где работал был успех.
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С@НЁК.
1509183500
Молодец
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paracetamol
1509184593
У Арса есть все шансы коней и свиней обойти, если будут продолжать в такм тепе и судьи не будут им левые пендали ставить.
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raritet
1509191486
в игре с ЦСКА во втором тайме как не странно, Арсенал смотрелся лучше. И если не знать кто в какой форме играет, то можно было вполне принять ЦСКА за какого-нибудь аутсайдера. Даже непонятно за счет чего армейцы еще где-то наверху таблицы. Арсенал послужил этакой лакмусовой бумажкой.
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ARSENAL TULA
1509291702
Если бы не потерянные очки с Анжи, где судья помог и с Тосно и Уралом уже в зоне ЛЕ были
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игорь антошкин
1509295654
обязательно мы в Туле прибьем Анжи 5-0 во втором круге
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