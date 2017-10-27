Кучаев и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и ЦСКА.

Напомним, встреча пройдет сегодня в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров, Альварес, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре, Чалов.

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