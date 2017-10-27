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  • Кучаев и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Кучаев и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Арсеналом»

27 октября 2017, 18:21
14

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и ЦСКА.

Напомним, встреча пройдет сегодня в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров, Альварес, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре, Чалов.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (14)
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Майор Дзагоев
1509117832
А где Марио?
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Dominator777
1509118836
Похоже Марио, Дзагу и Витю для ЛЧ берегут. Но и с Арсеналом три очка, как "воздух" нужны.
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Cubinec1989
1509119361
2 легионера... самая русская команда)
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Gullit 76
1509119584
Всё предсказуемо,лидерам дают отдохнуть.Выйдут во втором на добивание.
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Obi Wan
1509119692
Выиграете?...
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Italian_93
1509120254
Оланаре, Игнашевич, Набабкин и Чалов - даешь 3 очка Туле
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insider_retro
1509120267
Что-то не так всё очевидно... Не удивлюсь любому результату...
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Полная Канистра
1509120513
Арсенал может выстрелить сегодня но склоняюсь к ничейному результату Джорджевич очень опасен для всех
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dok66
1509123315
Всегда уважал Божевича . И сейчас , он пришел в Тулу и делает команду ! Результат сложно прогнозировать .
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Розарио Агро
1509128408
Поставьте в раму игнашевича, толку больше будет. ПОЗОР АКИНФЕЕВУ!!!!!
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