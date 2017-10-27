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  • Видаль ударил посетителя ночного клуба бутылкой водки по голове

Видаль ударил посетителя ночного клуба бутылкой водки по голове

27 октября 2017, 11:32
28

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль снова оказался в центре внимания немецкой прессы. Футболист поучаствовал в драке в ночном клубе в Мюнхене Crown’s Club. Здесь футболист отдыхал вместе со своим братом и друзьями.

В ходе вечеринки завязалась потасовка, по результатам которой в полицию обратился один из пострадавших. Он написал заявление на Видаля, в котором говорится о том, что игрок ударил его по голове бутылкой водки.

В полиции Мюнхена подтвердили этот факт. Сейчас органы правопорядка проводят расследование.

Источник: Sport1.de
Германия. Бундеслига Бавария Видаль Артуро
Комментарии (28)
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mialkov
1509093902
Штирлица насмотрелся))))
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vanyrybin
1509095573
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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diadushka
1509095939
Видаль со словами: "ЗА ВДВ" ударил посетителя бутылкой по голове)))
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SunRomeS
1509095967
Вот это сильно))) Сразу в дыню, да еще и бутылкой))))За ВДВ!
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DeStar
1509096179
ясно, как говорится, своим желанием он карьеру явно не закончит, ему помогут
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DOCTOR PENALTY
1509096689
Скоро освободится место в основе Баварии для Хамеса Родригеса.
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zatonn
1509097639
Лучше бы он свою удаль на поле показывал, горячий индейский парень! Продавать, продавать за любые деньги!
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Gullit 76
1509098012
Русский след!
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Nerlinger
1509099093
Наш человек. Надо ему как Депардье паспорт дать
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Одинокий волк Маквейд
1509099984
Видно, что с пользой провел время в России на кубке конфедераций.
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