Видаль ударил посетителя ночного клуба бутылкой водки по голове

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль снова оказался в центре внимания немецкой прессы. Футболист поучаствовал в драке в ночном клубе в Мюнхене Crown’s Club. Здесь футболист отдыхал вместе со своим братом и друзьями.

В ходе вечеринки завязалась потасовка, по результатам которой в полицию обратился один из пострадавших. Он написал заявление на Видаля, в котором говорится о том, что игрок ударил его по голове бутылкой водки.

В полиции Мюнхена подтвердили этот факт. Сейчас органы правопорядка проводят расследование.