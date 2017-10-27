Ибрагимович нацелен на чемпионство в Премьер-лиге

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который продолжает восстановление после серьезной травмы колена, рассказал о причинах своего возвращения на поле.

«Я вернулся в «МЮ», чтобы завершить начатое. В свой первый сезон здесь я выиграл с командой три трофея, но концовка получилась не такой, какую можно было бы представить.

Сейчас моя главная цель – чемпионство в Премьер-лиге. То, что не получилось в первом сезоне, нужно довершить во втором», – сказал Ибрагимович.

Напомним, что 36-летний швед в конце августа продлил свой контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.