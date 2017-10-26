Анчелотти едет в Китай. Санкт-Петербург, возможно, примет матч открытия Евро-2020. Дайджест событий дня

Кокорин завершит карьеру в «Зените», если не поступит предложений из Европы.

«Реал» начнет переговоры с «Баварией» по Левандовски по окончании сезона.

Анчелотти нашел новое место работы в Китае.

Глушаков рассказал о том, почему он в свое время не перешел в «Зенит».

Матч открытия чемпионата Европы 2020 года может состояться в Санкт-Петербурге.

Григорян покинул «Арарат», лидирующий в ПФЛ.

В сети появилось фото официального мяча ЧМ-2018.

«Ливерпуль» хочет купить Касильяса.

Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА.

«Барселона» может продать права на название «Камп Ноу» за 400 миллионов.