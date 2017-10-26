Григорян ушел из «Арарата»

Александр Григорян покинул пост главного тренера «Арарата». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Российский специалист принял решение уйти. К ближайшим встречам команду будет готовить вице-президент и старший тренер «Арарата» Погос Галстян.
«Наш клуб благодарит Александра Витальевича за проделанную работу и желает всяческих успехов», – говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Григорян возглавил «Арарат» летом этого года. После 14-ти туров команда занимает первое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр».
Источник: Бомбардир.ру