Григорян ушел из «Арарата»

Александр Григорян покинул пост главного тренера «Арарата». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Российский специалист принял решение уйти. К ближайшим встречам команду будет готовить вице-президент и старший тренер «Арарата» Погос Галстян.

«Наш клуб благодарит Александра Витальевича за проделанную работу и желает всяческих успехов», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Григорян возглавил «Арарат» летом этого года. После 14-ти туров команда занимает первое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр».