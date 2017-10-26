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Григорян ушел из «Арарата»

26 октября 2017, 12:50
16

Александр Григорян покинул пост главного тренера «Арарата». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Российский специалист принял решение уйти. К ближайшим встречам команду будет готовить вице-президент и старший тренер «Арарата» Погос Галстян.

«Наш клуб благодарит Александра Витальевича за проделанную работу и желает всяческих успехов», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Григорян возглавил «Арарат» летом этого года. После 14-ти туров команда занимает первое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Григорян Александр
Комментарии (16)
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сапёр75
1509012190
что так, не сошлись характером или языка общего не нашли)
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bset
1509012253
Хайпанул, деньжат срубил и убежал. А так распевал, что гордость, все дела.
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СШГЭС
1509015234
Какой то Колобок просто.
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Obojaemiy
1509015579
Просто повестка пришла из психбольницы на ежегодное лечение..
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diadushka
1509016898
для Анчелотти место освободил)
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dok66
1509017007
То то давно его не было слышно ! Видимо "договрился" !
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Чикомас
1509018487
Пипец...Как мы теперь жить то будем...Такое событие...
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Тазит
1509024109
Куда ушел то? В ереванский Спартак?
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alexivanof197
1509039580
мужской футбол не для Григоряна
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ЖОРРО
1509311259
Опять мутки в Арарате...
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