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  • Глушаков учится на тренера в одной группе с Дмитрием Комбаровым, Ещенко и Березуцкими

Глушаков учится на тренера в одной группе с Дмитрием Комбаровым, Ещенко и Березуцкими

26 октября 2017, 17:55
13

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что учится на тренера в одной группе с одноклубниками Андреем Ещенко и Дмитрием Комбаровым, а также с защитниками ЦСКА Алексеем и Василием Березуцкими.

«Я сейчас учусь на тренера в одной группе с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими. Пошли на занятия перед Кубком конфедераций. Думаю, еще годик поучимся и получим категорию А. Это дает право быть помощником главного тренера или тренировать в первой лиге», — сказал Глушаков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1509029949
Молодцы парни! Всё надо делать вовремя.
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Gullit 76
1509032839
В этой группе Глушак Соломоном смотрится!Скорблю о будущем рус-футбола!Нам бы хоть Онопко пережить!
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vick-north-west
1509032885
Глушакальдо пока рано в тренеры - еще сервант не наполнил, а тренером трудней будет его пополнять, особо в первой лиге...
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Lester84
1509033214
В баньке чтоли Глушак тренерские экспресс-курсы проводит?))
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Спартач_навсегда
1509034115
представляю через лет так 25 ,диктор : главный тренер СПАРТАКА ......ДЕЕЕННИИС.......болельщики : ГЛУУУШАААКОООВ,диктор опять ДЕ-НИ-С - БОЛЕЛЬЩИКИ -ГЛУУ-ШАА-КООВ....) клссно бы ,мне кажется ,получилось)
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shinnik
1509036491
Группа продлённого дня..
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lekseij2007
1509037659
Ну просто СМЕХ!
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Eddyson
1509046092
Могли бы усы в инстаграмме показывать, а они учатся. Молодцы ребята, что скажешь.
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prezent2017
1509050565
Вот почему у нас тренеры недотепы, поскольку всякая шушера на них учится. Потому и приходится приглашать иносранцев.
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арейская
1509059607
А что, очень даже не плохо, молодцы ребятушки...
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