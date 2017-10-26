Глушаков учится на тренера в одной группе с Дмитрием Комбаровым, Ещенко и Березуцкими

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что учится на тренера в одной группе с одноклубниками Андреем Ещенко и Дмитрием Комбаровым, а также с защитниками ЦСКА Алексеем и Василием Березуцкими.

«Я сейчас учусь на тренера в одной группе с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими. Пошли на занятия перед Кубком конфедераций. Думаю, еще годик поучимся и получим категорию А. Это дает право быть помощником главного тренера или тренировать в первой лиге», — сказал Глушаков.