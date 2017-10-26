Конте хочет выиграть Кубок лиги с молодыми футболистами в составе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что рассчитывает на победу в Кубке английской лиги, но бороться за нее будет с молодыми футболистами в составе.

«Мы вышли в пятый раунд турнира и будем сражаться за победу в нем. Это будет сложно, поскольку среди участников по-прежнему остаются сильнейшие коллективы, но мы хотим, чтобы в матчах такого рода свой шанс получали молодые игроки.

Безусловно, это риск, но профессиональный рост и переход на качественно иной уровень для футболиста невозможны без участия в тяжелых матчах с сильными соперниками», – рассказал Конте.

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» – «Эвертон» закончился со счетом 2:1.