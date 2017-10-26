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Хомуха: «Зенит» должен быть доволен ничьей с ЦСКА»

26 октября 2017, 07:54
3

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хомуха признался, что матч 14-го тура РФПЛ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит», оказался скучным. Результат его тоже несколько разочаровал.

Напомним, что встреча команд закончилась со счетом 0:0.

– По накалу и градусу это была одна из лучших игр в чемпионате. Думаю, болельщики остались довольны. Но по содержанию матч оставляет делать лучшего.

– Многие специалисты остались разочарованными игрой «Зенита». Разделяете их точку зрения?

– По первому тайму – да. Про весь матч так сказать не могу.

– Насколько справедлив результат?

– Думаю, заслуженный. Голевых моментов было немного. Но если бы Кокорин забил во втором тайме, то результата был бы предрешен, но он не забил, и матч закончился вничью.

– ЦСКА активней провел первый тайм, но был пассивней во втором. Почему?

– В составе команды большое количество возрастных футболистов. При таком плотном графике поддерживать высокий темп на протяжении двух таймов очень сложно. Несомненно, в перерыве были сделаны какие-то коррективы и даны указания видоизменить игру. Поэтому острей уже атаковали гости.

– «Зенит» должен быть доволен таким результатом?

– Надо у самого «Зенита» спрашивать. Так или иначе, команда по набранным очкам вместе с «Локомотивом» возглавляет таблицу. Так что думаю, ничья с ЦСКА – это не худший результат для питерцев.

– Не было ощущений, что гости, отдав инициативу с первых минут сопернику, играли на ничью?

– Я думаю, что «Зенит» не был готов к такому началу матча и ничего не мог противопоставить самоотдаче армейцев. Именно за счет нее и интенсивности ЦСКА выглядел предпочтительней в первом тайме. К тому же накануне армейцы неудачно сыграли с «Базелем» в Лиге чемпионов. Все понимали, что есть хороший шанс реабилитировать в игре с лидером чемпионата.

– Лишний день отдыха после еврокубковых поединков мог сыграть свою роль?

– Обойма игроков у «Зенита» не сопоставима с армейской. Как правило, основную нагрузку на 90 процентов несет один и тот же состав. Поэтому ни о каком преимуществе говорить не приходится.

– Тем не менее, ЦСКА отказал «Зениту» в просьбе перенести игру на понедельник…

– Все в соответствии с регламентом происходит. Если ЦСКА опирался на нормы этого документа, то значит, все по правилам. Думаю, окажись в таком же положении «Зенит», то мог бы тоже отказать армейцам.

– Такое количество желтых карточек – это нормально?

– Если вы посмотрите на дерби во всех ведущих первенствах, то заметите, что везде такой накал присутствует. С наличием желтых и красных карточек.

– Здесь обошлось без удалений…

– Вот это и стало удивительным. Судья должен был на корню все пресекать. Две красные карточки, по одной на команду, наверное, охладили бы пыл...

– У «Зенита» по ходу матча выбыл основной вратарь. Как сыграл вышедший на замену Лодыгин?

– Раз команда завершила матч «на ноль», то все справились со своими прямыми обязанностями. Поэтому можно занести в актив.

– Могли кого-нибудь отметить по ходу матча?

– Игроков, которые выделялись и проявили свои лидерские качества, не было. Командные взаимодействия были основными. Акинфеев, правда, выручал и надежно действовал – от него исходила уверенность.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Хомуха Дмитрий
Комментарии (3)
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polt
1509002968
Зенит отыграется на Локомотиве.
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prezent2017
1509021267
Хомуха такого не говорил. Модер переврал.
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dyema
1509025807
Опять бомбардир выхватывает из интервью то, чего не было и ставит в заголовок((( Ну сколько можно, админы - будьте корректны........
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