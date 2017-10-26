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    Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Лейпциг» в серии пенальти и другие результаты

    Встреча 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг»«Бавария» завершилась победой гостей по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1 – забили Эмиль Форсберг и Тиаго Алькантара.

    Кубок Германии. 1/16 финала

    РБ Лейпциг – Бавария – 1:1 (0:0; 0:0; 4:5 по пенальти).

    Голы: 1:0 – Форсберг, 68; 1:1 – Алькантара, 73.

    Вердер – Хоффенхайм – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бельфодиль, 31.

    Регенсбург – Хайденхайм – 2:5 (1:2)

    Фрайбург – Динамо Дрезден – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бенателли, 48; 1:1 – Петерсен, 50; 2:1 – Шустер, 61; 3:1 – Хаберер, 81.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2017 00:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:38

      Молодцы Лейпциг, легко никому с ними не будет.

      0
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2017, 08:04

      Крутейший поединок, любой финал позавидует.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 октября 2017, 07:11

      прогорели мои ставки П1 и ТБ ((

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