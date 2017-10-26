Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Лейпциг» в серии пенальти и другие результаты

Встреча 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершилась победой гостей по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1 – забили Эмиль Форсберг и Тиаго Алькантара.

Кубок Германии. 1/16 финала

РБ Лейпциг – Бавария – 1:1 (0:0; 0:0; 4:5 по пенальти).

Голы: 1:0 – Форсберг, 68; 1:1 – Алькантара, 73.

Вердер – Хоффенхайм – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бельфодиль, 31.

Регенсбург – Хайденхайм – 2:5 (1:2)

Фрайбург – Динамо Дрезден – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бенателли, 48; 1:1 – Петерсен, 50; 2:1 – Шустер, 61; 3:1 – Хаберер, 81.

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