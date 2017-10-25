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  • Самедов: «Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нем пишут»

Самедов: «Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нем пишут»

25 октября 2017, 15:28
40

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил уверенность, что команда имеет реальные шансы на борьбу за чемпионство. Футболист не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом первенства.

«Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нем пишут. Поражение от «Арсенала» и ничья с «Анжи» подтверждают мои слова.
Уверен, «Спартак» преодолел неудачный отрезок. К сожалению, не смогли взять три очка с «Амкаром». Победа была нам очень нужна, ведь

«Зенит» и ЦСКА сыграли по нулям. Знал, что пермяки будут обороняться всей командой. Рассчитывал, что уж один гол, но забьем. Был бы доволен минимальной победой. 23 очка в нашей копилке — было бы супер. И всего шесть очков от первого места. С другой стороны, в конце нам сильно повезло», — заключил Самедов.

«Спартак» после 14-го тура занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Самедов Александр
Комментарии (40)
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Garrincha58
1508935420
это Фурсенко и Орлов уже отдали золото Зениту, а на самом деле этого не будет уверен на 101 проц.
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Зенит 12
1508936265
А Спартак прям показал мастер класс хоть бы не смешил
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Диктор
1508936518
И это правильные слова.
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Лошак
1508937130
Зенит может и вовсе не силён, но зад пищевикам порвал очень больно.
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alp
1508937624
))) в питере 5 и ничья с амкаром, безусловно, говорит о веротяности завоевания золота Спартаком )))
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volfrik
1508940424
источник фратрия))) а что они еще могли написать? что то про амкар и его место умолчали, по составу у зеньки конкурентов нет
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Павелий
1508941120
Зенит силён только бюджетом и именами игроков. Но в футбол играют не имена, а люди, так что Зенит - обычная команда с непомерными амбициями.
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max74
1508941195
Аргентина-Ямайка 5-0 ЗЫ У Самедова память короткая
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Nekit92
1508941863
И вынос мяса говорит о том что спартак вообще очень слабый клуб.
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qwera 1969
1508942531
Недавно пятерочку вам отгрузил, че забыл....?
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