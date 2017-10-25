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    Самедов: «Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нем пишут»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил уверенность, что команда имеет реальные шансы на борьбу за чемпионство. Футболист не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом первенства.

    «Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нем пишут. Поражение от «Арсенала» и ничья с «Анжи» подтверждают мои слова.
    Уверен, «Спартак» преодолел неудачный отрезок. К сожалению, не смогли взять три очка с «Амкаром». Победа была нам очень нужна, ведь

    «Зенит» и ЦСКА сыграли по нулям. Знал, что пермяки будут обороняться всей командой. Рассчитывал, что уж один гол, но забьем. Был бы доволен минимальной победой. 23 очка в нашей копилке — было бы супер. И всего шесть очков от первого места. С другой стороны, в конце нам сильно повезло», — заключил Самедов.

    «Спартак» после 14-го тура занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

    Источник: Фратрия

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    25.10.2017 15:28
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 22:05

      Все понимают, а сделать ничего не могут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 октября 2017, 20:16

      Все понимают,что Самедов уже бессильный..
      Ещё пару косяков.
      Всё.

      0
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 25 октября 2017, 19:15

      Забыл про 1 : 5...

      4
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 25 октября 2017, 18:59

      Без легионеров команды никуда не катятся.......

      0
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      Рейтинг: +14

      Mancho0061 25 октября 2017, 18:58

      Смотришь на Спартак и Зенит, и сразу понимаешь, что на ЧМ 2018 сборная РФ никуда не катиться... На максимуме играл только Аршавин.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Mancho0061 25 октября 2017, 22:05

      Тогда Гусь тренерил, а сейчас лысый хмырь.

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz 25 октября 2017, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да пустышки путинские,не будет хууйла,не будет боммжей

      -4
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 октября 2017, 18:17

      Мог бы и не читать про Зенит, сам пятерик проглатывал)

      4
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 25 октября 2017, 17:53

      А на счет Амкара надо быть объективными и не жалеть о потерянных очках ! Еще неизвестно кто в той игре потерял очки!

      2
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 25 октября 2017, 17:45

      В том году Крылья на своем поле выиграли у нас 4-0 и что ,а в итоге Спартак Чемпион ,а Самара в ФНЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 25 октября 2017, 17:42

      Недавно пятерочку вам отгрузил, че забыл....?

      2
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