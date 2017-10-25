Самедов: «Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нем пишут»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил уверенность, что команда имеет реальные шансы на борьбу за чемпионство. Футболист не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом первенства.

«Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нем пишут. Поражение от «Арсенала» и ничья с «Анжи» подтверждают мои слова.

Уверен, «Спартак» преодолел неудачный отрезок. К сожалению, не смогли взять три очка с «Амкаром». Победа была нам очень нужна, ведь

«Зенит» и ЦСКА сыграли по нулям. Знал, что пермяки будут обороняться всей командой. Рассчитывал, что уж один гол, но забьем. Был бы доволен минимальной победой. 23 очка в нашей копилке — было бы супер. И всего шесть очков от первого места. С другой стороны, в конце нам сильно повезло», — заключил Самедов.

«Спартак» после 14-го тура занимает пятое место в турнирной таблице первенства.