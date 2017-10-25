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Буффон назвал условие, при котором он продлит свою карьеру

25 октября 2017, 12:31
18

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в очередной раз заявил, что намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. При этом 39-летний футболист озвучил вариант, при котором он пересмотрит свое решение.

«Я провожу свой последний сезон. Полностью утвердился на данном решении. Лишние пару лет не дали бы мне ничего существенного к тому, что я уже достиг. Спокойно восприму свое новое будущее и буду заниматься новым делом с большим желанием.

Могу передумать уйти только в том случае, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. В этом случае команде предстоит сыграть на клубном чемпионате мира», – заявил вратарь.

Буффон ранее был признан лучшим голкипером 2017 года по версии ФИФА.

Источник: Skysports
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (18)
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pegas1276
1508925059
респект и уважуха...)))
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Dj-Sog
1508925953
Тогда удачи Ювентусу в ЛЧ.
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ПФК ЦСКА Моscow
1508926737
удачи Юве!)
Ответить
Garrincha58
1508928297
Юве ослаб и уже не осуществить заветную мечту Джи-Джи
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DePisuares
1508928477
Значит на пенсию
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insider_retro
1508928744
Великий игрок с неохватным набором планов и целей!!..
Ответить
Italian_93
1508929392
Не выиграет Юве ЛЧ, ну никак
Ответить
Dart Veider
1508929441
Буффон в этом году молоток лучшим вратарем лиги чемпионов стал и лучшим вратарем планеты
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Juve1897
1508930089
Вот никак не пойму хейтеров которые тут пишут, что Юве не тот, Юве ослаб, Юве не возьмёт, Юве проиграет; Вас Господа жизнь ничему не учит, да? Все на те же грабли из года в год наступаете, и подобное я слышу с того времени когда писали что Юве 4й подряд скудетто не возьмёт, а ведь взял, а ведь два финала ЛЧ с тех пор было. Вы Господа полагаетесь не на здравый смысл, а так, лишь бы ляпнуть, чтобы было, а после как обычно по кустам прячетесь. Искренне желаю Джиджи поднять ушастого!
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OfaZavr
1508941324
если Юве выиграет и Буффон еще поиграет только рады многие будут. Удачи Легенде!
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