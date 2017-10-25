Буффон назвал условие, при котором он продлит свою карьеру

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в очередной раз заявил, что намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. При этом 39-летний футболист озвучил вариант, при котором он пересмотрит свое решение.

«Я провожу свой последний сезон. Полностью утвердился на данном решении. Лишние пару лет не дали бы мне ничего существенного к тому, что я уже достиг. Спокойно восприму свое новое будущее и буду заниматься новым делом с большим желанием.

Могу передумать уйти только в том случае, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. В этом случае команде предстоит сыграть на клубном чемпионате мира», – заявил вратарь.

Буффон ранее был признан лучшим голкипером 2017 года по версии ФИФА.