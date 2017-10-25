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    Буффон назвал условие, при котором он продлит свою карьеру

    Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в очередной раз заявил, что намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. При этом 39-летний футболист озвучил вариант, при котором он пересмотрит свое решение.

    «Я провожу свой последний сезон. Полностью утвердился на данном решении. Лишние пару лет не дали бы мне ничего существенного к тому, что я уже достиг. Спокойно восприму свое новое будущее и буду заниматься новым делом с большим желанием.

    Могу передумать уйти только в том случае, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. В этом случае команде предстоит сыграть на клубном чемпионате мира», – заявил вратарь.

    Буффон ранее был признан лучшим голкипером 2017 года по версии ФИФА.

    Источник: Skysports

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    25.10.2017 12:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 октября 2017, 22:42

      Я был бы рад.Удачи!

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 28 октября 2017, 17:17

      Как бы не хотелось и при всем уважении, но пора. Есть моменты где уже не выручает, к сожалению. Но насчет уходить конечно не знаю, можно наигрывать кого то, а Джиджи давать играть например в кубке или мало важных матчах.

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 27 октября 2017, 06:22

      Золотой мячик надо, Джи Джи! И Лигу Чемпионов взять. Вот тогда совсем будет хорошо ))))) Хотя и без этого ты крут!

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 октября 2017, 23:17

      Было бы здорово

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 17:22

      если Юве выиграет и Буффон еще поиграет только рады многие будут. Удачи Легенде!

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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 25 октября 2017, 15:28

      Кстати Буффон единственый кто из вратарей признавался 3 раза лучшим вратарем в лч а также в мире и 3 раза в европе в один и тот же год это было 2003,2006,2016 и 2017

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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 25 октября 2017, 15:26

      Кстати Буффон единственый кто из вратарей признавался 3 раза лучшим вратарем в лч и в мире и 3 раза в европе в один и тот же год это было 2003,2006,2016 и 2017

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      Рейтинг: +2754

      BlackMurder 25 октября 2017, 14:47

      Приходит время когда пора дать дорогу молодым

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 25 октября 2017, 14:14

      Вот никак не пойму хейтеров которые тут пишут, что Юве не тот, Юве ослаб, Юве не возьмёт, Юве проиграет; Вас Господа жизнь ничему не учит, да? Все на те же грабли из года в год наступаете, и подобное я слышу с того времени когда писали что Юве 4й подряд скудетто не возьмёт, а ведь взял, а ведь два финала ЛЧ с тех пор было.
      Вы Господа полагаетесь не на здравый смысл, а так, лишь бы ляпнуть, чтобы было, а после как обычно по кустам прячетесь.
      Искренне желаю Джиджи поднять ушастого!

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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 25 октября 2017, 14:04

      Буффон в этом году молоток лучшим вратарем лиги чемпионов стал и лучшим вратарем планеты

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