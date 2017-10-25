Симоне Индзаги призвал к борьбе с расизмом в Италии

Главный тренер «Лацио»​ Симоне Индзаги не считает фанатов своей команды расистами.

«Я могу сказать, что «Лацио» и фанаты клуба в прошлом неоднократно показывали, что они против расизма. В том, что произошло недавно, виноваты всего нескольких плохих людей, которые не имеют к клубу никакого отношения. Правда в том, что данные действия нужно твердо осуждать», – заявил тренер SkySports.

Напомним, что после матча девятого тура Серии А с «Кальяри» на трибунах осталось антисемитские граффити.