Кирьяков: «После чемпионата мира-2018 Головину может поступить предложение от европейского топ-клуба»

Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поддержал мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин имеет наибольшие шансы из российских футболистов на то, чтобы заиграть в большом европейском чемпионате. По мнению специалиста, вскоре после чемпионата мира-2018 21-летний хавбек может получить предложение от одного из топ-клубов.

«Головина называют главным претендентом на что, чтобы заиграть в ведущих европейских чемпионатах? У него есть для этого все качества. Во-первых, это скорость и быстрая работа с мячом, техника на скорости, достаточно хорошее видение поля, смелость принятия решений, не боится брать игру на себя, если вспомнить дерби со «Спартаком», где он практически в одиночку переломил ход матча и привел свою команду к победе.

Надеюсь, что он также будет полноправным игроком основного состава сборной, но для этого необходимо держать себя в хорошей форме, в тонусе. Все предпосылки для этого у него есть. Сыграть хороший чемпионат мира тоже, надеюсь, он сможет. А там не за горами и приглашение в один из топ-клубов Европы», – сказал Кирьяков.