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  • Кирьяков: «После чемпионата мира-2018 Головину может поступить предложение от европейского топ-клуба»

Кирьяков: «После чемпионата мира-2018 Головину может поступить предложение от европейского топ-клуба»

24 октября 2017, 18:59
9

Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поддержал мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин имеет наибольшие шансы из российских футболистов на то, чтобы заиграть в большом европейском чемпионате. По мнению специалиста, вскоре после чемпионата мира-2018 21-летний хавбек может получить предложение от одного из топ-клубов.

«Головина называют главным претендентом на что, чтобы заиграть в ведущих европейских чемпионатах? У него есть для этого все качества. Во-первых, это скорость и быстрая работа с мячом, техника на скорости, достаточно хорошее видение поля, смелость принятия решений, не боится брать игру на себя, если вспомнить дерби со «Спартаком», где он практически в одиночку переломил ход матча и привел свою команду к победе.

Надеюсь, что он также будет полноправным игроком основного состава сборной, но для этого необходимо держать себя в хорошей форме, в тонусе. Все предпосылки для этого у него есть. Сыграть хороший чемпионат мира тоже, надеюсь, он сможет. А там не за горами и приглашение в один из топ-клубов Европы», – сказал Кирьяков.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Кирьяков Сергей
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1508861150
Это крайне необходимо и выгодно сейчас для российского футбола. И лично для него тоже.
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insider_retro
1508861313
Бронзовый состав 2008 года стали несмело разбирать через 1-2 года!... Российский игрок ещё не бренд. Что бы предложение сделали - надо сильно показать себя на ЧМ, да и контрактные амбиции уменьшить... А так - только удачи! Нашему футболу нужны свои люди ТАМ!!..))
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VIPded
1508861614
Удачи Сане в ЦСКА и сборной! Ну а там поглядим...)))
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shinnik
1508864609
Точно. В 18-й по счёту топ-клуб Европы.. И ехать далеко не надо..
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shahor
1508866142
Пока больше пиара,чем реальных заслуг,честно говоря.Безусловно.Головин,подающий надежды.И не безоснования.Но не более того.Для Европы он не просто сырой,а не готов элементарно.
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prezent2017
1508880486
Не понимаю я, что за радость такая - того туда возьмут, этого туда... И прямо сопли радости текут по этому поводу. Вот Руни, например, никуда не уехал, и ехать не хотел. То же Алан Ширер. А они что, не игроки, а игрочишки? А Шава и С Кержом поехали, и потерялись после этого. Бомбардир, мозги включай, когда всякую крень перепечатываешь!
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Nerlinger
1508883046
Пусть попробует... Вернуться ни когда не поздно
Ответить
арейская
1508893011
Но для начала нужно показать себя на этом самом чемпионате...
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