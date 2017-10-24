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    Кирьяков: «После чемпионата мира-2018 Головину может поступить предложение от европейского топ-клуба»

    Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поддержал мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин имеет наибольшие шансы из российских футболистов на то, чтобы заиграть в большом европейском чемпионате. По мнению специалиста, вскоре после чемпионата мира-2018 21-летний хавбек может получить предложение от одного из топ-клубов.

    «Головина называют главным претендентом на что, чтобы заиграть в ведущих европейских чемпионатах? У него есть для этого все качества. Во-первых, это скорость и быстрая работа с мячом, техника на скорости, достаточно хорошее видение поля, смелость принятия решений, не боится брать игру на себя, если вспомнить дерби со «Спартаком», где он практически в одиночку переломил ход матча и привел свою команду к победе.

    Надеюсь, что он также будет полноправным игроком основного состава сборной, но для этого необходимо держать себя в хорошей форме, в тонусе. Все предпосылки для этого у него есть. Сыграть хороший чемпионат мира тоже, надеюсь, он сможет. А там не за горами и приглашение в один из топ-клубов Европы», – сказал Кирьяков.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    24.10.2017 18:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 октября 2017, 03:56

      Но для начала нужно показать себя на этом самом чемпионате...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 октября 2017, 01:10

      Пусть попробует... Вернуться ни когда не поздно

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 00:28

      Не понимаю я, что за радость такая - того туда возьмут, этого туда... И прямо сопли радости текут по этому поводу. Вот Руни, например, никуда не уехал, и ехать не хотел. То же Алан Ширер. А они что, не игроки, а игрочишки? А Шава и С Кержом поехали, и потерялись после этого. Бомбардир, мозги включай, когда всякую крень перепечатываешь!

      1
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      Рейтинг: +648

      shahor 24 октября 2017, 20:29

      Пока больше пиара,чем реальных заслуг,честно говоря.Безусловно.Головин,подающий надежды.И не безоснования.Но не более того.Для Европы он не просто сырой,а не готов элементарно.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 октября 2017, 20:03

      Точно. В 18-й по счёту топ-клуб Европы..
      И ехать далеко не надо..

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 октября 2017, 19:13

      Удачи Сане в ЦСКА и сборной! Ну а там поглядим...)))

      0
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 19:08

      Бронзовый состав 2008 года стали несмело разбирать через 1-2 года!... Российский игрок ещё не бренд. Что бы предложение сделали - надо сильно показать себя на ЧМ, да и контрактные амбиции уменьшить... А так - только удачи! Нашему футболу нужны свои люди ТАМ!!..))

      2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 19:05

      Это крайне необходимо и выгодно сейчас для российского футбола. И лично для него тоже.

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > altair2004 24 октября 2017, 22:18

      Валерий Степаногвич, про Шевченко я ничего не понял. А вообще, если наши игроки будут в топ-клубах, это рост самих игроков, это налаживание связей и приобретение опыта по организации работы клубов, новые технологии и подходы в тренировочном процессе, маркетинговые наработки и т. д. Многое чего ещё. К сожалению, Европа идёт впереди нас, а не наоборот.

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